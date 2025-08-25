รวมใจสามัคคีเดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 19 จัดยิ่งใหญ่ ที่ มศว
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรม “รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ครั้งที่ 19 ณ บริเวณสวูนิเพล็กซ์ (SWUNIPLEX) ลานอโศกมนตรี และลานเล่นล้อ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมงาน โดยมี ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายกิตติพจน์ บูรณะบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความสามัคคี มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก Nursery & Reception ณ ลานเล่นล้อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความมั่นใจของเด็ก ๆ สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ คือการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และ Year 1-2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และ Year 3-4 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ Year 5-6 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมให้กาลังใจอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเปิดตัวมาสคอต ประจาโรงเรียนชื่อ “ปราชญ์เปรียว” สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังเป็นการปลูกฝังความสามัคคีและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมรวมใจสามัคคีเดินวิ่ง ฯ ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ออกกาลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งรายได้จากการจัดกิจกรรม “รวมใจสามัคคีเดิน-วิ่ง ประถมสาธิตประสานมิตร” ในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จะนำไปส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งกีฬาสาธิต-สามัคคี ครั้งที่ 48 “องครักษ์เกมส์”