ชู้ตสาวนักเรียนไทยเฉือนแต้มฮ่องกงวินาทีสุดท้ายประเดิมชัยบาสนักเรียนเอเชีย
การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย มีประเทศที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ซาอุดีอาระเบีย, มาเลเซีย, ไทย และอินโดนีเซีย (เจ้าภาพ) โดยทีมชู้ตสาวไทยอยู่ในกลุ่มวาย ร่วมกับ มาเลเซีย, โลคัลทีม (อินโดนีเซีย) และฮ่องกง
สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ซริเทค สเตเดียม เป็นการแข่งขันประเภททีมหญิง รอบแรก ไทย พบ ฮ่องกง ผู้เล่น 5 คนแรกของทีมสาวนักเรียนไทย ประกอบด้วย อภิญญา รัตนรังสี, ขนิษฐา ไชยราช, จิราพัชร พันธ์ภูรักษ์, ชโรชา บางพลอย, ญาณิสา ทันโคกกรวด
การแข่งขันในช่วง 2 ควอเตอร์แรก ทีมสาวนักเรียนไทย ยังปรับตัวไม่ได้และยังไม่สามารถเล่นตามเกมของตัวเองได้อย่างถนัด จนถูกฮ่องกงนำไปก่อน 29-41
เข้าสู่ควอเตอร์ที่ 3 ทีมนักชู้ตสาวไทยเร่งจังหวะเกมให้เร็วขึ้น เน้นการความแม่นยำในการรับส่งบอลเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายของฮ่องกงได้ ก่อนจบควอเตอร์นี้ ไทยก็ยังตามฮ่องกงอยู่ 46-55
ควอเตอร์สุดท้าย“โค้ชหวิล” สมถวิล รัตโนภาส ผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยได้แก้เกมให้ทีมชู้ตสาวไทยแก้เกมด้วยการเร่งจังหวะเกมบุกเร็วขึ้น และเน้นเล่นเกมรับให้รัดกุมขึ้น ทำให้ฮ่องกงเจาะเข้าทำคะแนนพื้นที่สุดท้ายได้ยาก ก่อนเข้าสู่ในช่วง 28 วินาทีสุดท้าย สาวไทยโชว์ลูกฮึดชู้ตทำคะแนนไล่ตีเสมอฮ่องกง 64-64 ก่อนหมดเวลา จนต้องแข่งขันช่วงต่อเวลา
ช่วงต่อเวลา 5 นาที ทั้ง 2 ทีมต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มกันอย่างสนุก จนเข้าสู่ 10 วินาทีสุดท้าย ไทยที่ตามหลังอยู่ 72-73 ดักจังหวะทำเกมบุกแล้วทำฟาสท์เบรกก่อนที่จะโดนผู้เล่นฮ่องกงทำฟาล์ว ในช่วงวินาทีสุดท้าย และทำให้สาวไทยได้ชู้ตลูกโทษ 2 ลูก แล้วก็เป็นขนิษฐา ไชยราช รับหน้าที่ชู้ตลงทั้ง 2 ลูก พาทีมนักบาสสาวไทย พลิกกลับมาเอาชนะฮ่องกงไปได้อย่างสนุก 74-73 โดยเกมนี้ญาณิสา ทันโคกกรวด ชู้ทำคะแนนสูงสุดในทีมที่ 18 คะแนน
สำหรับผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย ที่มานาฮาน อินดอร์ ทีมนักเรียนไทย ชนะสิงคโปร์ 69-63 คะแนน