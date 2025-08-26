เทพไชยา อุ่นหนู กดแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม ครั้งที่ 6 ในอาชีพก่อนชนะคิวจีนศึกอู่ฮั่น โอเพ่น
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมือ 44 ของโลกชาวไทย โชว์ความร้อนแรงต่อเนื่อง หลังเพิ่งทำแม็กซิมั่มเบรกในศึกซาอุดีอาระเบียมาสเตอร์ส 2025 ไปเมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อน ล่าสุดเจ้าตัวทำได้อีกครั้งในศึก สนุกเกอร์ อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ที่ประเทศจีน
การดวลคิวรอบ 64 คนสุดท้าย ที่ออปติกส์วัลเลย์ยิมเนเซียม เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เทพไชยาออกคิวได้อย่างแม่นยำ ไล่ต้อน ผาง จุ้น ซู มือ 29 ของโลกจากจีนไป 5-1 เฟรม โดยในเฟรมสุดท้าย จอมคิวจากนครนายกกดไม้เดียว แม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม ได้สำเร็จ ถือเป็นครั้งที่ 6 ในอาชีพ และครั้งที่ 2 ของฤดูกาล 2025/26
ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน เสี่ยว กั๊วะ ตง มือ 14 ของโลกชาวจีน เพิ่งทำแม็กซิมั่มเบรกใส่ “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 106 ของโลกชาวไทยในรอบคัดเลือก ทำให้เงินโบนัสสำหรับการทำเบรกสูงสุดในรายการนี้มูลค่า 5,000 ปอนด์ (ราว 2.2 แสนบาท) ต้องถูกหารครึ่ง เทพไชยา และเสี่ยว กั๊วะ ตง จึงรับไปคนละ 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 1.1 แสนบาท)
ศึกอู่ฮั่นโอเพ่น 2025 มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 700,000 ปอนด์ (ราว 30 ล้านบาท) โดยแชมป์จะคว้าเงิน 140,000 ปอนด์ (ราว 6 ล้านบาท) สำหรับรอบ 32 คนสุดท้าย “เอฟวัน” จะเข้าไปพบกับ สกอตต์ โดนัลด์สัน มือ 57 ของโลกจากสกอตแลนด์