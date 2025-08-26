คุณานันท์-เปน เบียดสองจอมเก๋าจอดป้ายกอดคอเข้าก่อนรองฯ เทนนิส จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) ซึ่งมีเทนนิสหญิง W35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,700 บาท และชาย M15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,350 บาท รวม 2 รายการอยู่ที่ 1,525,050 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทชายคู่ รอบแรก (16 คู่) กฤติน โกยกุล และ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ สองนักหวดรุ่นเก๋า พบกับ สองนักหวดดาวรุ่ง คุณานันท์ พันธราธร และ เปน จารุศร แม้เป็นการพบกันระหว่างนักเทนนิสไทย แต่ก็แข่งขันกันได้อย่างสนุก ชนิดที่ไม่ออมมือ และต้องเล่นซูเปอร์ไทเบรกเพื่อตัดสิน ซึ่งเป็นคู่ดาวรุ่งที่ผนึกกำลังเอาชนะไปในที่สุด
คุณานันท์ และ เปน ชนะ กฤติน และ จิรัฏฐ์ 2-1 เซต 7-6 ไทเบรก 7-1, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 กอดคอเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คู่สุดท้าย พบกับ อี แจมุน จากเกาหลีใต้ กับ กริกอรี โลมาคิน จากคาซัคสถาน คู่มือวาง 3 ของรายการ ที่ชนะ คงทรัพย์ คงคา และ สิทธารถ วิศวกรรม จากอินเดีย 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4
ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก ธนัชพร ยังโหมด แพ้ ซากุระ โฮโซกิ (2-ญี่ปุ่น) 3-6, 0-1 Ret. (เจ็บเข่าขวา) ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ แพ้ หลู่ เจียจิง (5-จีน) 0-6, 2-6
ชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก เปน จารุศร แพ้ อี แจมุน (เกาหลีใต้) 6-7(3-7), 1-6 นพดล น้อยกอ แพ้ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (6-ญี่ปุ่น) 3-6, 2-6 ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ แพ้ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ (1-อินเดีย) 5-7, 1-6
หญิงคู่ รอบแรก พิมพ์มาดา ทองคำ-ลัลดา กำหอม ชนะ มานะ อายูคาวะ-เอริ ชิมิสึ (3 ญี่ปุ่น) 3-6, 7-6(7) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
ชายคู่ รอบแรก ฐานทัพ สุขสำราญ-ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา (4 ไทย-อินเดีย) ชนะ อัน ซุค-ชู ซอกฮยอน (เกาหลีใต้) 7-6(5), 7-5 เครดิต ไชยรินทร์-นพดล น้อยกอ แพ้ อาธารวา ชาร์มา-ยูตะ โทมิดะ (อินเดีย-ญี่ปุ่น) 3-6, 4-6 มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ-ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ แพ้ ไอแซค เบครอฟต์-เจสซี เดลานีย์ (2นิวซีแลนด์) 2-6, 3-6