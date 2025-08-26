ไทยเจ้าภาพจักรยานแทร็กเอเชียคัพ ที่สุพรรณบุรี 28-30 ส.ค.
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Class 1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้สิทธิ์ไปแข่งขันเนชั่นส์ คัพ และเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันแล้ว ตนในฐานะนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานในพิธี จากนั้นประธานและผู้ที่ร่วมในพิธีจะสัมผัสสัญลักษณ์การแข่งขัน (อายบอล) แล้วเพลงมหาฤกษ์บรรเลง เจ้าหน้าที่ปล่อยแพรลูกโป่งป้ายชื่อการแข่งขันขึ้นสู่ท้องฟ้า มีการยิงพลุ และจะมีการแสดงชุด “รำบันเทิงเริงรำลำนำกลองยาว” จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี ต่อด้วยการแข่งขันรายการคีรินรุ่นประชาชนชาย, ประชาชนหญิง, เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ
“ขณะนี้นักกีฬาทีมต่าง ๆ ทั้ง 28 ทีมจาก 15 ชาติเดินทางมายังจังหวัดสุพรรณบุรีครบแล้ว โดยมีทีมอินเดียเดินทางเพิ่มมาเป็นทีมสุดท้าย ก็ทำให้บรรยากาศในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคึกคักกว่าปกติ เนื่องจากนักกีฬาได้ไปจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า อาหารและผลไม้มารับประทาน รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อบริเวณโรงแรมที่พักก็มีนักกีฬาชาติต่าง ๆ ไปใช้บริการจำนวนมาก นอกจากนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำอาหารเครื่องดื่มมาจำหน่ายบริเวณเวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ขายสินค้าได้มากกว่าปกติ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดี” พล.อ.เดชา กล่าว
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ด้านผู้ตัดสินนานาชาติ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้แต่งตั้ง เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย ให้มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตัดสินจักรยานประเภทลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ 2025 ซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่มีความสามารถสูงและเคยมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหลายครั้งแล้ว ขณะที่การประชุมผู้จัดการทีมจะมีขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โดยมีตนเองเป็นประธานการประชุม
เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย กล่าวภายหลังจากสำรวจความพร้อมและตรวจสนามเวลโลโดรม ภายในสนามกีฬาแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ เมื่อเช้าวันที่ 26 สิงหาคม ว่าเป็นสนามที่มีความพร้อมได้มาตรฐานของ UCI ทั้งสภาพของลู่แข่งขัน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบจับเวลาที่ทันสมัย ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ก็ดำเนินการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ทั้งโรงแรมที่พัก การขนส่งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งถึง 28 ทีมจาก 15 ประเทศ มีการจัดเตรียมความพร้อมไว้อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น เชื่อมั่นว่าการแข่งขันจะดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหาอุปสรรคใด ๆ
นอกจากนี้ เวย์น โพมาริโอ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ แทร็ค เอเชีย คัพ 2025 ยังจะเป็นการสอบปฏิบัติของ 3 ผู้ตัดสิน ได้แก่ มร.จื่อ ชิน หว่อง จากฮ่องกง, มร.เบรนแดน แพตเตอร์สัน จากนิวซีแลนด์ และ จุนอิจิ สุมิคามะ จากญี่ปุ่น ที่เพิ่งสอบผ่านภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ตัดสินนานาชาติเมื่อปี 2567 การเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์แบบของฝ่ายจัดการแข่งขัน จะช่วยทำให้การวัดประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทั้ง 3 คนในฐานะผู้ตัดสินนานาชาติประเภทลู่ในการสอบปฏิบัติได้ผลอย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ ยุน โฮ คิม ผู้จัดการทีมบูชอน ไฮสกูล จากประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ตนเคยพาทีมมาร่วมการแข่งขันลู่นานาชาติ เทร็ค เอเชีย คัพ ที่ประเทศไทยหลายครั้ง ทุกครั้งที่เดินทางมาเมืองไทยก็รู้สึกอบอุ่นและประทับใจอย่างมากทั้งการดูแลต้อนรับอย่างที่ดีเยี่ยมจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ อาหารไทยก็อร่อย ทำให้รู้สึกว่าเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง ขอขอบคุณพลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ดูแลทีมของเราเป็นอย่างดี หากมีการแข่งขันที่ประเทศไทยจัดขึ้นตนจะนำทีมมาร่วมการแข่งขันอีกอย่างแน่นอน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเข้าชม “ฟรี” โดยไม่เสียค่าผ่านประตู หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของทุกวันจนกระทั่งจบการแข่งขัน