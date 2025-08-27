โครงการ เตะ ล่า ฝัน ประกาศรายชื่อนักเตะเยาวชนดาวรุ่งไทยร่วมโครงการที่ประเทศเยอรมนี รุ่นที่ 3
โครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือ Bundesliga Dream 3.0 ของไทย ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชน 17 คน สำหรับทีมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเข้าฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนระดับชั้นนำของบุนเดสลีกาที่ประเทศเยอรมนี
ผู้เล่นที่ถูกคัดเลือกจะลงแข่งแมตช์กระชับมิตรกับ เอฟซี เอาก์สบวร์ก (FC Augsburg), วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท (VfB Stuttgart) และ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (Eintracht Frankfurt)
โครงการ เตะ ล่า ฝัน มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะพรสวรรค์นักฟุตบอลรุ่นใหม่ของไทย และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
นักเตะคลื่นลูกใหม่ของไทยพร้อมแล้วที่จะบินสู่ประเทศเยอรมนี เพื่อเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิต กับการประกาศผลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านักเตะเยาวชน 17 คนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือ Bundesliga Dream Thailand 3.0
รายชื่อ 17 คนสุดท้ายที่ถูกคัดเลือกโดยกระบวนการเฟ้นหาจากทั่วประเทศ จะได้เดินทางไปร่วมโครงการที่ประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของบุนเดสลีกา ได้แก่ สโมสรเอฟซี เอาก์สบวร์ก (FC Augsburg) และสโมสรไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต (Eintracht Frankfurt)
หลังจากเข้าแคมป์เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายที่ประเทศไทย ทีมเยาวชนโครงการ เตะ ล่า ฝัน ปีนี้ จะเดินทางสู่ประเทศเยอรมนีในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยพวกเขาจะมีโอกาสลงสนามเล่นแมตช์กระชับมิตรกับทีมเยาวชนของสโมสรเอฟซี เอาก์สบวร์ก สโมสรไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต และสโมสรวีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท อีกด้วย
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี ผู้เล่นจะได้รับโอกาสพิเศษในการพบกับนักเตะบุนเดสลีกา เข้าชมการแข่งขันลีกสูงสุดแบบสด ๆ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมฟุตบอลอันยิ่งใหญ่ของประเทศเยอรมนี
แอ็นส์ท ไรเชิล (Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงานท่ามกลางผู้แทนจากพันธมิตรหลักของโครงการ ได้แก่ Bundesliga International สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้สนับสนุนอย่าง Umbro และ บางกอกแอร์เวย์ส ที่ช่วยทำให้โครงการ เตะ ล่า ฝัน เกิดขึ้นในปีนิ้
นักเตะไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีทุกคนในปีนี้ ต่างหวังว่าจะเดินตามรอย วิทยา เลาหกุล อดีตกองกลางของ Hertha BSC และ 1. FC Saarbr?cken ซึ่งเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้เล่นในบุนเดสลีกา
นายเควิน ซิม (Kevin Sim) หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Bundesliga International กล่าวว่า “บุนเดสลีกาภูมิใจที่มีบทบาทในการบ่มเพาะนักเตะเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทย สำหรับนักเตะทั้ง 17 คนนี้ นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งจะมอบโอกาสล้ำค่าในการสัมผัสสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพในสถาบันเยาวชนชั้นนำของเยอรมนี และทดสอบตนเองกับคู่แข่งคุณภาพสูงในช่วงสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง”
“โครงการ Bundesliga Dream ในหลายประเทศทั่วเอเชียนั้นได้มอบประสบการณ์โดยตรงให้แก่นักเตะเยาวชนถึงรูปแบบการฝึกซ้อม และการเล่นในระบบฟุตบอลเยาวชนของเยอรมนี เราเชื่อว่าโครงการ เตะ ล่า ฝัน ที่จัดขึ้นเป็นปีที่สามในปีนี้ จะไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะแก่เยาวชนกลุ่มนี้เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปเดินตามรอยนักเตะแนวหน้าอย่างวิทยา เลาหกุล และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสูงสุด” นายเควิน กล่าว
โครงการ เตะ ล่า ฝัน ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจากความริเริ่มของ Bundesliga International และ PPTV HD 36 เมื่อสามปีที่แล้ว และได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด
นายพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 กล่าวว่า “ตลอดสามครั้งที่ผ่านมา PPTV รู้สึกภูมิใจที่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนไทยได้สัมผัสกับการฝึกซ้อมในมาตรฐานระดับโลก ปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ และสนับสนุนนักเตะที่ถูกคัดเลือกในการแข่งขันระดับนานาชาติ”
“เราต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Umbro และ บางกอกแอร์เวย์ส ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้ตามเจตนารมณ์ และสร้างโอกาสที่มีคุณค่าเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทย” นายพรชัย กล่าว
นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Bundesliga Dream อย่างเต็มที่ เนื่องจากสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการยกระดับนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ การมอบโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้เข้าถึงการฝึกซ้อม การแข่งขัน และสภาพแวดล้อมระดับโลก คือการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อเติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพชั้นนำ”
“โครงการนี้ไม่เพียงมอบโอกาสให้กับผู้เล่น แต่ยังเสริมสร้างฟุตบอลไทยด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติและการพัฒนาในระยะยาว เรามั่นใจว่า Bundesliga Dream Thailand จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมนักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่สู่ความสำเร็จบนเวทีโลก” นางนิตยา กล่าว
โครงการ เตะ ล่า ฝัน จะถูกนำเสนอในรูปแบบสกู๊ปพิเศษ 12 ตอน ในรายการ Sports Corner ทาง PPTV HD 36 นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ PPTV รวมถึง YouTube พร้อมด้วยคอนเทนต์สั้นบน TikTok และ Facebook เพื่อให้แฟน ๆ ทั่วประเทศติดตามการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ Geno (@geno_thesnack) และ Opal (@opolallin) จะร่วมเดินทาง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของโครงการ เตะ ล่า ฝัน จากประเทศเยอรมนีด้วย
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บุนเดสลีกาได้ขยายความร่วมมือกับ PPTV ที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้แฟนบอลชาวไทยยังคงได้รับชมฟุตบอลเยอรมันผ่านฟรีทีวี พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย และต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ เตะ ล่า ฝัน ที่ผ่านมา
โครงการในปีที่ผ่านมา มีผู้ชมทางโทรทัศน์ทั่วประเทศมากกว่า 7 ล้านคน และสร้างการเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่า 19 ล้านครั้ง แสดงถึงความนิยมและการติดตามนักเตะดาวรุ่งของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สโมสรฟุตบอลบุนเดสลีกายังขยายบทบาทในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สโมสรเอฟซี เอาก์สบวร์ก (FC Augsburg) ได้ลงนามความร่วมมือ 3 ปีกับสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามรอย บาเยิร์น มิวนิค และ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยแล้ว
โครงการ เตะ ล่า ฝัน หรือ Bundesliga Dream ยังถูกจัดขึ้นใน จีน เกาหลี เวียดนาม และ อินเดีย โดยมีประเทศอื่น ๆ อยู่ในแผนดำเนินงานอีกด้วย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ DFL Deutsche Fussball Liga ที่ต้องการสร้างเส้นทางโดยตรงสู่วงการฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดในเยอรมนี
รายชื่อนักเตะเยาวชนโครงการ เตะ ล่า ฝัน รุ่นที่ 3
เดชาธร คำศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร
ราเมศ รัตนบุตร โรงเรียนภัทรบพิตร
กาลเวลา ทวีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ
พุทธิชาต สุขประเสริฐ โรงเรียนกันทรารมณ์
กัณตศักดิ์ อ้นบุตร โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
สลิมแมน เจฟบลี โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
พีรพล ชื่นจิต โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ธนชิต คุณชื่น โรงเรียนกันทรารมณ์
ทศดล พรมศิริเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ กัณหา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ศุกลวัฒน์ ธรรมวัตร โรงเรียนภัทรบพิตร
ภัทรธิติ โพภา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
วรชิต สร้อยจิตร โรงเรียนบางกะปิ
ปิยะพัทธ์ มาลีสายชล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ภวารัญชน์ วราเฟื่องฤทธิ์ โรงเรียนภัทรบพิตร
กฤชฐา วงศ์วานิช โรงเรียนภัทรบพิตร
ณัฐนันท์ จันทร์กลับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี