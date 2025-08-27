เอ็กซ์ตรีมฯ สุดปัง! นักสเก็ตไทยเก็บ 7 เหรียญในศึก Skate Tour ASEAN ที่มาเลเซีย
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Skate Tour ASEAN 2025 ในรายการ “มาเลเซีย โอเพ่น” ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม ที่ Pokok Sena Skatepark รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการวัดฝีมือโค้งสุดท้ายของนักกีฬาก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ซึ่งผลงานของนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 7 เหรียญ แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
สำหรับเหรียญทอง ได้จาก “มินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ ในประเภทสตรีทหญิง และ “โค้ด” อัฐพล สำเภากลาง ในประเภทสตรีทชาย ขณะที่เหรียญเงิน ได้จาก “เอสที” วารียา สุขเกษม (สตรีทหญิง), “ฟิราส” คิริน เพชรคิรี (สตรีทชาย) และ “โคโล” ธีราธวัชย์ ศิริสุวรรณ (พาร์คชาย) ส่วนเหรียญทองแดง ได้จาก “จอห์น” ชยากร วงศ์วัฒนโสภณ (สตรีทชาย) และ “ต้น” กรวิชญ์ เกตแก้ว (พาร์คชาย)
นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬาทีมชาติชุดเตรียมซีเกมส์ 2025 และนักกีฬาดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพสู่โอลิมปิกในโครงการ Road To LA 2028 โดยซีเกมส์ปลายปีนี้่ไทยหวัง 3 เหรียญทองในประเภทสเก็ตบอร์ด