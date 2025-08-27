ดาวรุ่งไทยยามาฮ่า อาร์ตี้ ธนกฤต เช็กอิน YAMAHA BLU CRU Master Camp 2025
“อาร์ตี้”ธนกฤต ประทุมทอง ดาวรุ่งนักบิดชาวไทยจากยามาฮ่า เดินทางถึงประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเข้าสู่โปรแกรมวันแรกของโครงการ YAMAHA BLU CRU Master Camp 2025 (หรือ YAMAHA VR46 Master Camp เดิม) ร่วมกับนักบิดดาวรุ่งจากทั่วโลกที่ได้รับโอกาสสุดพิเศษนี้รวม 10 คน โดยมีผู้บริหารของยามาฮ่า มอเตอร์ยุโรป ผู้จัดการทีมโมโตจีพี นักแข่งโมโตจีพี และนักแข่งจากรายการเวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ของยามาฮ่าให้การต้อนรับ พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกสอนและเป้าหมายของโครงการนี้อย่างอบอุ่น
YAMAHA BLU CRU Master Camp 2025 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2568 ที่แอสปาร์ มอเตอร์สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ประเทศสเปน โดยดาวรุ่งจากไทยยามาฮ่าวัย 16 ปี “อาร์ตี้”ธนกฤต ประทุมทอง จากผลงานการฝึกฝนและผลักดันของไทยยามาฮ่าได้เป็นนึ่งในนักแข่งที่เข้าร่วมโครงการสุดพิเศษนี้ ซึ่งโปรแกรม 5 วันนี้จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการขับขี่ รวมถึงทัศนะคติในการเป็นนักแข่งที่ดีจากยอดนักบิดยามาฮ่า นำโดย ฟาบิโอ กวาตาราโร่ แชมป์โลกโมโตจีพีปี 2021 และอเล็กซ์ รินส์ทีมเมทจาก Monster Energy Yamaha MotoGP รวมถึงแจ็ค มิลเลอร์และมิเกล โอลิเวร่า คู่หูจาก Prima Pramac YAMAHA MotoGP สมทบด้วย 2 นักบิดยามาฮ่าในรุ่นโมโต 2 อย่างิซาน เกวาร่าและโทนี่ อาโบลิโน่
นอกจากนี้ยังมีโค้ชนักแข่งจากฟากฝั่งของเวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ที่นำทีมโดยนาธาน เรย์ ดาวบิดในรุ่นเวิลด์ วูฌปอร์ไบค์ และสเตฟาโน่ มานซี่ หัวแถวในรุ่นเวิลด์ ซูเปอร์สปอร์ต รวมถึงนักบิดยามาฮ่าจากรายการดังกล่วอีกหลายคน ขณะที่ อัลดี สัตยา มาเฮนดรา ยอดนักแข่งของยามาฮ่าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นและเป็นแชมป์โลก FIM Supersport 300 World Championship ปี 2024 ก็จะเข้าร่วมเทรนนิ่งน้อง ๆ และเติมแรงบัลดาลใจเช่นกัน