‘พรชัย เค้าแก้ว’ ประกาศอำลาทีมชาติไทยทางการในวัย 45 ปี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม “ปุ้ย” พรชัย เค้าแก้ว นักตะกร้อจอมเก๋าของไทยชาว จ.ขอนแก่น ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศอำลาการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการในวัย 45 ปี
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ ถึงเวลาแล้ว…ที่ผมต้องกล่าวคำขอบคุณต่อทุกคน ?? วันนี้เป็นวันที่ผมได้บอกลาในฐานะ “นักกีฬาทีมชาติไทย” อย่างเป็นทางการ ผม-ร.ท.พรชัย เค้าแก้ว (ปุ้ย) อยากใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณต่อทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ผมได้มีเกียรติรับใช้ชาติ ทุกกำลังใจ ทุกความทรงจำ ทุกการแข่งขัน และทุกเหรียญรางวัลที่ได้รับมา ล้วนไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดจากผมเพียงคนเดียว ผมจึงต้องขอขอบคุณจากใจ… พ่อแม่ และครอบครัวของผม สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย กองทัพบก ทุกสโมสรที่ผมเคยร่วมงาน ผู้จัดการทีม โค้ช และเพื่อนร่วมทีม — พี่ๆ น้องๆ นักกีฬาทุกคนที่ได้ร่วมฝึกซ้อม ต่อสู้ และแข่งขันเคียงข้างกันมาตลอด พี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนทุกคนที่คอยให้กำลังใจและนำเรื่องราวของตะกร้อไปบอกต่อ แม้อาชีพนักกีฬาของผมจะสิ้นสุดลง แต่เส้นทางของผมกับวงการตะกร้อยังไม่สิ้นสุด ผมจะยังคงอยู่ตรงนี้ เพื่อสานต่อสิ่งที่ผมรักและเชื่อมั่นมาตลอดชีวิต ขอบคุณจากใจ
สำหรับ พรชัย เค้าแก้ว สามารถคว้า 18 เหรียญทองจากซีเกมส์ 10 สมัย และอีก 10 เหรียญทองจากเอเชี่ยนเกมส์ 5 สมัย