เพาะกายไทยปลื้มความสำเร็จ รอส่ง 12 แชมป์เอเชียลุ้นแชมป์โลกต่อ
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 57 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง มี 28 ชาติ เข้าแข่งขัน ซึ่งปิดฉากด้วยความสำเร็จของไทย ที่ชนะเลิศ ได้รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมอันดับ 1 ทั้งทีมชายและทีมหญิง ถือว่าครองเจ้าเพาะกายเอเชีย
สำหรับนักกีฬาไทย ลงแข่งขัน 35 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 20 คน นักกีฬาหญิง 15 คน โดยมาจาก แชมป์อาเซียน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน และเป็นนักกีฬาเก่า และดาวรุ่ง ทั้งแชมป์เอเชียและแชมป์โลก 31 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 17 คน นักกีฬาหญิง 14 คน ลงแข่ง 49 รายการ โดยมี แขมป์ออฟแชมป์ ที่เอานักกีฬาแชมป์เพาะกายทุกรุ่นมาประชันกล้าม เพื่อชิงตำแหน่ง มิสเตอร์เอเชีย 2025 โดยนักกีฬาไทยทำผลงานตามเป้าคว้ามาได้ 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
ผลการแข่งขัน รายการนี้ นักกีฬาของสมาคมฯ สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี ถึง 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง นี่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่สมาคมฯ วางไว้
อย่างไรก็ตาม ภาระกิจของทีมชาติไทย ปีนี้ การแข่งขันยังไม่จบ ยังมีการแข่งขันรายการต่อไป เนื่องจากแชมป์จากการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ทั้ง 12 คน จะได้โควต้าไปแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่เมืองบาตั้ม ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพ.ย.ฝากให้พี่น้องชาวไทย ข่วยเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในการที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประเทศไทย
สำหรับครั้งต่อไป การแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 58 ในปีหน้า มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ ต่อจากไทย
สรุป 12 เหรียญทองมาจาก เพาะกาย เยาวชนชาย รุ่นน้ำหนัก 75 กก.ขึ้นไป ณัฐชนน เมาเสม เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ยนต์-จีรพันธ์ โป่งคำ เพาะกาย มาสเตอร์ ชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป ป๋าจักขณ์-สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย
ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูง ไม่เกิน 170 ซม.มิ้น-พรชัย ธรรมสังวาลย์ ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูง เกิน 170 ซม.เต้ย- ร.ท.ดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. กิต-กิตติศักดิ์ บุระดำ แอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.แบงก์- พงษ์ศิริ พรหมจรรย์ แอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.บ่าวไข่เจียว-เอกพลชด์สร สุขทอง เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.ตี้-พันธวัช นิมิตภาคภูมิ
เพาะกาย หญิง รุ่นน้ำหนัก 55 กก.ขึ้นไป ตุ๊กตา-จิรฐา จุฑานิชกานต์ เลดี้ สปอร์ตฟิสิค อายุ 35 ปี ขึ้นไป ปรินซ์-สิมรา ชุ่มชื่น ส่วนเอี้ยง-ศิรินทิพย์ อินทรีย์ ได้ 1 เหรียญทอง แอธเลติกฟิสิค หญิง 1 เหรียญเงิน เลดี้ แอธเลติก ฟิสิค อายุ 35 ปี ขึ้นไป
14 เหรียญเงิน จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ ได้ 3 เหรียญเงิน ฟิตเนส เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี, ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูง เกิน 165 ซม. โมเดลฟิสิค เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี ยุพาพร สืบสวน 2 เหรียญเงิน เลดี้ โมเดลฟิสิค หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป และ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 155 ซม.
ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.พ.อ..อ.หญิง อาจารี แท่นทรัพย์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.จีรนันท์ สุรันต์ สปอร์ตฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.อรอนงค์ อินทร์แก้ว
เพาะกาย มาสเตอร์ ชาย อายุ 50-60 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.สมคิด สุเมโธเวชกุล เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.เอกรัตน์ ศรีโสภา สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 180 ซม.เจษฎา อรุณวิจิตร สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.วัชรากร ด้วงเดช
ครูแต-ศิริพร ศรช่วย ได้ 1 เหรียญเงิน มิกซ์แพร จับคู่กับ วันชัย กาญจนพิมาย และ ได้ 1 เหรียญทองแดง สวิมมิ่งสูท โมเดล ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.
5 เหรียญทองแดง ฟิตเนส เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์ โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงเกิน 170 ซม.โยธกา สงวนวงษ์ สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. นันทพงศ์ มุขดารา สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงเกิน 180 ซม.ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์
กิตติ ผลาผล ได้ที่ 4 สปอร์ตฟิสิค ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง ได้ที่ 4 แอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.จักรวัฒน์ อินทะรังษี ได้ที่ 4 เพาะกาย มาสเตอร์ ชาย อายุ 40-49 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. และ ตกรอบคัดเลือก เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ธนกฤต ประจันตะเสน ได้ที่ 4 เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม ได้ที่ 4 โมเดลฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.มนัสนันท์ อรรณพวรรณ ได้ที่ 4 เลดี้ แอธเลติก ฟิสิค อายุ 35 ปี ขึ้นไป และ ได้ที่ 5 แอธเลติกฟิสิค หญิง สายใจ สุสมแก้ว ได้ที่ 5 โมเดลฟิสิค เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี และ ตกรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. จันทนา แซ่ซำ ได้ที่ 5 เลดี้ แอธเลติก ฟิสิค อายุ 35 ปี ขึ้นไป และตกรอบคัดเลือก แอธเลติกฟิสิค หญิง