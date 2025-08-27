‘เอฟวัน’ คิวร้อนต้อน สก็อตต์ โดนัลด์สัน 5-2 เฟรมทะลุ 16 คนปะทะ มาร์ค อัลเลน
เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 โลก โชว์ฮอตต่อเนื่อง ต้อน สก็อตต์ โดนัลด์สัน 5-2 เข้ารอบ 16 ศึกสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น 2025 ดวล มาร์ค อัลเลน มือ 11 โลก
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมือ 44 ของโลกจากไทย โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องในศึกสนุกเกอร์อู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม หลังเพิ่งกดแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้มในรอบ 64 คน ล่าสุดยังออกคิวเฉียบ ไล่ต้อน สก็อตต์ โดนัลด์สัน มือ 57 ของโลกจากสกอตแลนด์ 5-2 เฟรม ในรอบ 32 คนสุดท้าย
แมตช์นี้ เทพไชยาเล่นได้อย่างมั่นใจ โดยในเฟรมที่ 4 ยังทำ เซ็นจูรี่เบรก 106 แต้ม ตอกย้ำฟอร์มดุดัน พร้อมการันตีตั๋วเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายสำเร็จ
รอบต่อไป เทพไชยา วัย 40 ปี จะดวลกับ มาร์ค อัลเลน มือ 11 ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แม้ชื่อชั้นและอันดับโลกจะเป็นรอง แต่สถิติการพบกันตลอด 8 ครั้งที่ผ่านมา เทพไชยาเหนือกว่าชัดเจน หลังเอาชนะได้ถึง 6 ครั้ง และยังคว้าชัยติดต่อกัน 3 แมตช์หลังสุด ขณะที่ อัลเลน ชนะเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ศึกอู่ฮั่น โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 ปอนด์ (ราว 30 ล้านบาท) โดยแชมป์จะได้รับเงิน 140,000 ปอนด์ (ราว 6 ล้านบาท) ทำให้การแข่งขันรอบน็อกเอาท์ยิ่งดุเดือดขึ้นทุกขณะ