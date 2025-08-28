สาวนักเรียนไทยคว้าชัยเหนืออินโดนีเซีย 107-25 ศึกบาสเอเชีย
การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่มานาฮาน อินดอร์ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ประเภททีมหญิง รอบแรก นัดที่ 2 ทีมสาวนักเรียนไทย พบ อินโดนีเซีย (2) ผู้เล่น 5 คนแรกของทีมสาวนักเรียนไทย ประกอบด้วย อภิญญา รัตนรังสี, ขนิษฐา ไชยราช, ทิตาวีร์ ฤทธิ์อินทร์, ชโรชา บางพลอย, พัชรพร มาเทศ
การแข่งขันในช่วง 2 ควอเตอร์แรก ทีมชู้ตสาวไทย ใช้ความคล่องตัวและมีระบบการเล่นที่เหนือกว่ามาก ขึ้นนำไปก่อน 59-12
ส่วนในควอเตอร์ที่ 3 และ4 นักชู้ตสาวไทยได้พักผู้เล่นตัวหลัก และหมุนเวียนผู้เล่นสำรองให้ได้ลงสัมผัสเกม ก่อนจะทำเพิ่มได้อีก 48 คะแนนใน 2 ควอเตอร์หลัง ทำให้ทีมนักบาสเกตบอลสาวนักเรียนไทย เอาชนะ อินโดนีเซีย (2) ไปอย่างขาดลอย 107-25 คว้าชัยชนะ 2 นัดติด โดยเกมนี้ญาณิสา ทันโคกกรวด ทำคะแนนสูงสุดในทีมที่ 22 คะแนน