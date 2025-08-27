พัชรินทร์ พลิกชนะมือวางลิ่ว 16 คน – ภวิชญ์ กดหนุ่มกีวี ฉลุยหวด G H BANK
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) ซึ่งมีเทนนิสหญิง W35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และชาย M15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเงินรางวัล 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 1,525,050 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เป็นรอบแรก (32 คน) วันที่สอง
“อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวไทย มือ 475 ของโลก และแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว พ่ายเซตแรกให้แก่ โมโมโกะ โกโบริ มือวาง 8 จากญี่ปุ่น และมือ 371 ของโลก ในประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก แต่สาวไทยกลับมาได้ใน 2 เซตถัดมา หลังจากพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง และแซงเอาชนะไป 2-1 เซต 4-6, 6-1 และ 6-2 ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
ในรอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พัชรินทร์ จะพบกับผู้ชนะระหว่าง ลิซ่า-มารี ริอูซ์ จากญี่ปุ่น กับ ยูกิ ไนโตะ จากญี่ปุ่น
ทางด้าน “แมงปอ” ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 และเป็นมือวาง 5 ของรายการ ใช้การหวดที่ดุดัน เอาชนะ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ภวิชญ์ ฉลุยรอบสอง ในประเภทชายเดี่ยว พบกับ ชู ซอกฮยอน จากเกาหลีใต้
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก อัญชิสา ฉันทะ ชนะ หวัง หยูหาน (จีน) 6-2, 6-1 เพียงธาร ผลิพืช แพ้ ชิโฮะ อากิตะ (ญี่ปุ่น) 5-7, 3-6 ทรรศพร นาคหล่อ แพ้ หลิว ยู่ฮั่น (จีน) 2-6, 4-6
ชายเดี่ยว รอบแรก จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ แม็กซิม ชิน (อุซเบฯ) 6-3, 6-3 มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ 6-0, 5-0 Ret. (เจ็บข้อมือขวา) ฐานทัพ สุขสำราญ แพ้ แจน คลีมัส (เช็ก) 4-6, 6-7(4-7) กฤติน โกยกุล แพ้ สิทธารถ ราวัต (7-อินเดีย) 0-6, 2-6