บาส-เฟม ประเดิมอัดสิงคโปร์ ลิ่วรอบสามขนไก่ชิงแชมป์โลก
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก ผ่านเข้ารอบสาม(16 คู่) ในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
“บาส-เฟม” ที่ได้บายมาในรอบแรก ลงเล่นรอบสอง (32 คู่) เจอกับคู่มืออันดับ 22 ของโลกจากสิงคโปร์ ฮี ยอง ไค เทอร์รี่-จิน หยู เจีย ซึ่งคู่ไทยเคยเอาชนะมาสองเกมรวดในการเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคมในศึก “ไชน่า โอเพ่น”
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมเป็นฝ่ายย้ำชัยอีกครั้ง เอาชนะไปสองเกมรวด 21-18, 21-12 ใช้เวลา 35 นาที ผ่านเข้ารอบสามไปพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ญี่ปุ่นที่เจอกันเอง ยูอิชิ ชิโมกามิ-ซายากะ โฮบาระ มืออันดับ 20 ของโลก กับ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 9 ของโลก
ด้านผลหญิงเดี่ยว “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 18 ของโลก ชนะ เยียว เจีย มิน มืออันดับ 13 ของโลกจากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-17, 22-20 ส่วน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 6 ของโลก เอาชนะ อิสฮิก้า ไจสวาล มืออันดับ 65 ของโลกจากสหรัฐฯ 2-0 เกม 21-13, 21-23