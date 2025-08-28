อนุกรรมาธิการด้านกีฬา วุฒิสภา เรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์มากกว่านี้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายจำลอง อนันตสุข ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา เพื่อศึกษาและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมีนายอัครพร พึ่งพร ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอัครินทร์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านเทคนิคกีฬา พร้อมทั้ง พลเรือเอกอธินาถ ปาจายะกฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมหารือรวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเข้มข้นร่วมสามชั่วโมง
นายจำลอง อนันตสุข กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากการชี้แจงผู้แทนของทั้งสองหน่วยงานถึงการเตรียมการในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำให้คณะอนุกรรมการฯ มีความกังวลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ดูเหมือนรัฐบาลเองก็ยังขาดความใส่ใจ เพราะจากที่รับฟังรายงานนอกจากสนามแข่งขันแล้ว ศูนย์ถ่ายทอดสด และศูนย์สื่อมวลชน ถึงวันนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงสามเดือน ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ ขณะที่เรื่องโลโก้ก็ต้องรอให้ฝ่ายกฏหมายของรัฐตรวจสอบข้อตกลงระหว่างผู้ออกแบบกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทำให้ยังไม่สามารถใช้ในเผยแพร่ได้ ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการลงนามกับผู้สนับสนุนล่าช้าออกไปอีก ปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือการบริหารจัดการห้องพักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน 10,000 กว่าคนก็ยังติดขัด เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการจอง ต้องรอใช้งบของปี 2569 หลังเดือนกันยายน ซึ่งถึงเวลานั้น โรงแรมจะกันห้องไว้ให้ได้ตามที่ต้องการหรือไม่
“คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้แสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจฝ่ายปฏิบัติงาน เพราะในการเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์อย่างที่สุด แต่ในครั้งนี้ดูจะติดขัดไปหมด มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกีฬามาแล้วถึงสามคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ของประเทศไทยครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงขอเรียกร้องห้ารัฐบาลใส่ใจให้มากกว่านี้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย และไม่ควรทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องผิดหวังมากกว่านี้” สว.จำลอง กล่าวในตอนท้าย