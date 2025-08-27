เดชา ยืนยันไทยจำเป็นต้องมีสนามเวลโลโดรม 250 เมตรเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดรายการนานาชาติ
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Class 1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้สิทธิ์ไปแข่งขันเนชั่นส์ คัพ และเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ ในวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ 28 ทีม จาก 15 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก UCI ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานผู้ตัดสินในครั้งนี้ เป็นผู้ชี้แจงกฎกติกาต่าง ๆ จากการที่ตนได้พูดคุยกับ เวย์น โพมาริโอ เขาได้ประเมินเรื่องของโรงแรมที่พัก เรื่องอาหารการกิน และเรื่องการขนส่งนักกีฬาจากสนามบินมายังจังหวัดสุพรรณบุรี การนำนักกีฬาไปฝึกซ้อม สถานที่เก็บจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความพร้อมทุกด้าน อีกส่วนที่เขาจะประเมินคือเรื่องของผู้ตัดสินทั้งผู้ตัดสินฝึกหัดที่มาจากฮ่องกง, นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น รวมถึงผู้ตัดสินชาวไทย ก็จะมีการประเมินหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า หัวหน้าผู้ตัดสินชาวออสเตรเลียชื่นชมว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ มีความชำนาญในการจัดการแข่งขัน แต่เสียดายที่สนามเวลโลโดรมเรายังเป็นสนามระยะ 333.33 เมตร หากมีสนามในร่มระยะ 250 เมตรก็จะดีมาก เพราะหากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธ โอลิมปิกเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ หรือเกมส์ระดับนานาชาติ จะต้องเป็นสนามในร่มขนาด 250 เมตรเท่านั้น ตนก็ได้เสนอแผนในการปรับปรุงสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ไปยัง นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะทำงาน ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบ แล้วได้สั่งการไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ หาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ก็จะสามารถประชุมกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
“ท่านรัฐมนตรีสรวงศ์เห็นว่าหากสามารถปรับปรุงสนามเวลโลโดรมหัวหมากให้เป็นสนามในร่มระยะ 250 เมตรได้ ก็จะมีประโยชน์มหาศาล นอกจากจะได้มาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่ระดับเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ และโอลิมปิกเกมส์ อย่างประเทศมาเลเซียหลังจากสร้างสนาม 250 เมตรแล้ว นักกีฬาของเขาคือ โมฮัมหมัด อาซีซุลฮัซนี บิน อาวัง ก็สามารถคว้าเหรียญทองคีรินในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก ปี ค.ศ.2017 ที่ประเทศเดนมาร์ก มาครอง ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีสนาม 250 เมตร ก็มีอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ก็กำลังสร้างคาดว่าจะเสร็จภายในปีหน้า ขณะที่ประเทศไทยเรานักกีฬามีศักยภาพสูงแต่เรายังไม่มีสนามในร่มขนาด 250 เมตร” พล.อ.เดชา กล่าว
พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีสรวงศ์ก็สอบถามว่า หลังจากปรับปรุงสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ให้เป็นสนามในร่มระยะ 250 เมตร จะสามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ หรือจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้บ้างหรือไม่ ตนก็ได้เรียนไปว่า พื้นที่ตรงกลางสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อม หรือแม้กระทั่งจัดการแข่งขันระดับนานาชาติของกีฬาในร่ม และกีฬาต่อสู้หลากหลายชนิดกีฬา เช่น ยูโด เทควันโด มวย ยูยิตสู ยิมนาสติก เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดคอนเสิร์ต หรืองานแสดงสินค้า อย่างไบค์โชว์ หรืองานออกร้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ในอีกหลายช่องทาง
ด้านความเคลื่อนไหวของทีมต่าง ๆ จาง ซุง แจ ผู้จัดการทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง ทีม จากเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ตนได้พานักกีฬาทีมแอลเอ็กซ์มาแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ ติดต่อกัน 3 ปีแล้ว นักปั่นในทีมก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ มั่นใจว่านักปั่นจะทำผลงานได้อย่างดี ส่วนสภาพอากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็อยู่ในช่วงที่อากาศดี ไม่ร้อนมากเกินไป ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในช่วงที่ร้อนมาก สำหรับอาหารไทยตนชอบส้มตำและขาหมูมาก ขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้ดีมาก ทั้งเรื่องโรงแรมที่พัก อาหาร การรับ-ส่งนักกีฬา การดูแลต้อนรับ มีมาตรฐานสูงในทุกด้าน
ส่วน อาดิค ออยห์มาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซีย กล่าวว่า ทีมชาติมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะให้นักกีฬาเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการคว้าโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ตนประทับใจการดูแลต้อนรับของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยอัธยาศัยดี มีน้ำใจ และอาหารไทยก็รสชาติอร่อย
สำหรับการประชุมผู้จัดการทีมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โดยมี พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่ผู้จัดการทีมจำนวน 28 ทีม จาก 15 ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬา (License Control) นอกจากนี้ก็มี 3 ผู้ตัดสินที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอบภาคปฏิบัติก่อนที่จะเป็นผู้ตัดสินนานาชาติ ได้แก่ จื่อ ชิน หว่อง จากฮ่องกง, เบรนแดน แพตเตอร์สัน จากนิวซีแลนด์ และ จุนอิจิ สุมิคามะ จากญี่ปุ่น รวมประชุมด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเข้าชม “ฟรี” โดยไม่เสียค่าผ่านประตู หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของทุกวันจนกระทั่งจบการแข่งขัน