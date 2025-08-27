Sport Slide

เดชา ยืนยันไทยจำเป็นต้องมีสนามเวลโลโดรม 250 เมตรเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดรายการนานาชาติ

เดชา ยืนยันไทยจำเป็นต้องมีสนามเวลโลโดรม 250 เมตรเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดรายการนานาชาติ

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี, การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Class 1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อควอลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้สิทธิ์ไปแข่งขันเนชั่นส์ คัพ และเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ ในวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ 28 ทีม จาก 15 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก UCI ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานผู้ตัดสินในครั้งนี้ เป็นผู้ชี้แจงกฎกติกาต่าง ๆ จากการที่ตนได้พูดคุยกับ เวย์น โพมาริโอ เขาได้ประเมินเรื่องของโรงแรมที่พัก เรื่องอาหารการกิน และเรื่องการขนส่งนักกีฬาจากสนามบินมายังจังหวัดสุพรรณบุรี การนำนักกีฬาไปฝึกซ้อม สถานที่เก็บจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความพร้อมทุกด้าน อีกส่วนที่เขาจะประเมินคือเรื่องของผู้ตัดสินทั้งผู้ตัดสินฝึกหัดที่มาจากฮ่องกง, นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น รวมถึงผู้ตัดสินชาวไทย ก็จะมีการประเมินหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว

“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า หัวหน้าผู้ตัดสินชาวออสเตรเลียชื่นชมว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ มีความชำนาญในการจัดการแข่งขัน แต่เสียดายที่สนามเวลโลโดรมเรายังเป็นสนามระยะ 333.33 เมตร หากมีสนามในร่มระยะ 250 เมตรก็จะดีมาก เพราะหากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูธ โอลิมปิกเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ หรือเกมส์ระดับนานาชาติ จะต้องเป็นสนามในร่มขนาด 250 เมตรเท่านั้น ตนก็ได้เสนอแผนในการปรับปรุงสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ไปยัง นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะทำงาน ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบ แล้วได้สั่งการไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ หาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ก็จะสามารถประชุมกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

“ท่านรัฐมนตรีสรวงศ์เห็นว่าหากสามารถปรับปรุงสนามเวลโลโดรมหัวหมากให้เป็นสนามในร่มระยะ 250 เมตรได้ ก็จะมีประโยชน์มหาศาล นอกจากจะได้มาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่ระดับเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ และโอลิมปิกเกมส์ อย่างประเทศมาเลเซียหลังจากสร้างสนาม 250 เมตรแล้ว นักกีฬาของเขาคือ โมฮัมหมัด อาซีซุลฮัซนี บิน อาวัง ก็สามารถคว้าเหรียญทองคีรินในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก ปี ค.ศ.2017 ที่ประเทศเดนมาร์ก มาครอง ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีสนาม 250 เมตร ก็มีอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ก็กำลังสร้างคาดว่าจะเสร็จภายในปีหน้า ขณะที่ประเทศไทยเรานักกีฬามีศักยภาพสูงแต่เรายังไม่มีสนามในร่มขนาด 250 เมตร” พล.อ.เดชา กล่าว

พล.อ.เดชา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีสรวงศ์ก็สอบถามว่า หลังจากปรับปรุงสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ให้เป็นสนามในร่มระยะ 250 เมตร จะสามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ หรือจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้บ้างหรือไม่ ตนก็ได้เรียนไปว่า พื้นที่ตรงกลางสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อม หรือแม้กระทั่งจัดการแข่งขันระดับนานาชาติของกีฬาในร่ม และกีฬาต่อสู้หลากหลายชนิดกีฬา เช่น ยูโด เทควันโด มวย ยูยิตสู ยิมนาสติก เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล หรือใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ การจัดคอนเสิร์ต หรืองานแสดงสินค้า อย่างไบค์โชว์ หรืองานออกร้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ในอีกหลายช่องทาง

ด้านความเคลื่อนไหวของทีมต่าง ๆ จาง ซุง แจ ผู้จัดการทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง ทีม จากเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ตนได้พานักกีฬาทีมแอลเอ็กซ์มาแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ ติดต่อกัน 3 ปีแล้ว นักปั่นในทีมก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ มั่นใจว่านักปั่นจะทำผลงานได้อย่างดี ส่วนสภาพอากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็อยู่ในช่วงที่อากาศดี ไม่ร้อนมากเกินไป ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในช่วงที่ร้อนมาก สำหรับอาหารไทยตนชอบส้มตำและขาหมูมาก ขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้ดีมาก ทั้งเรื่องโรงแรมที่พัก อาหาร การรับ-ส่งนักกีฬา การดูแลต้อนรับ มีมาตรฐานสูงในทุกด้าน

ADVERTISMENT

ส่วน อาดิค ออยห์มาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซีย กล่าวว่า ทีมชาติมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะให้นักกีฬาเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการคว้าโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ตนประทับใจการดูแลต้อนรับของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยอัธยาศัยดี มีน้ำใจ และอาหารไทยก็รสชาติอร่อย

สำหรับการประชุมผู้จัดการทีมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โดยมี พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่ผู้จัดการทีมจำนวน 28 ทีม จาก 15 ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬา (License Control) นอกจากนี้ก็มี 3 ผู้ตัดสินที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอบภาคปฏิบัติก่อนที่จะเป็นผู้ตัดสินนานาชาติ ได้แก่ จื่อ ชิน หว่อง จากฮ่องกง, เบรนแดน แพตเตอร์สัน จากนิวซีแลนด์ และ จุนอิจิ สุมิคามะ จากญี่ปุ่น รวมประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเข้าชม “ฟรี” โดยไม่เสียค่าผ่านประตู หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของทุกวันจนกระทั่งจบการแข่งขัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง