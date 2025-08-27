เอเจจีเอ จัดแข่งขันกอล์ฟ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ
บริษัท โกลบอลกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ ผู้จัดการแข่งขัน เอเจจีเอ ไอพีเอส หรือ อเมริกัน จูเนียร์ กอล์ฟ แอสโซซิเอชั่น องค์กรจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายแข่งขัน “เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาทเวย์ ซีรี่ส์” สู่การแข่งขันของเอเจจีเอ ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏา ตันเทอดฑิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ผู้สนับสนุน พร้อมด้วยสองตัวแทนนักกีฬา “น้องดีใจ” พฤกษ์สิรี พฤกษไพบูลย์ และ “น้องเอย” ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ ร่วมงานแถลง ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค รัชดาฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68
การแข่งขัน “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เอเจจีเอ ไอพีเอส” เป็นการแข่งขันสำหรับนักกอล์ฟเยาวชน ชายและหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.68 นอกจากนี้ เอเจจีเอ และโค้ชกอล์ฟจากระดับมหาวิทยาลัย จากสหรัฐฯ จะเดินทางมาจัดมินิ กอล์ฟ แคมป์ และมอบความรู้ให้น้อง ๆ เยาวชนอายุ 12-18 ปี ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย. ส่วนการแข่งหลังจบ 36 หลุม ตัดตัวนักกอล์ฟที่ 65 เปอร์เซนต์ และเสมอ คัดนักกอล์ฟเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย แชมป์รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันทุกรายการของ เอเจจีเอ อันดับท็อป 5 รับดาวของ เอเจจีเอ 12 ดาว, ท็อป 10 รับดาวของ เอเจจีเอ 8 ดาว, ท็อป 15 รับดาวจาก เอเจจีเอ 4 ดาว และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ รับดาวของ เอเจจีเอ 1 ดาว
นายกฤษฏา ตันเทอดฑิตย์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนจากภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับนักกีฬา ซึ่งรายการนี้เหมือนกับเป็นทางด่วนให้กับน้องๆเยาวชน ซึ่งนี่คือหน้าที่สำคัญของ กระทรวงฯ ที่ส่งต่อถึงการกีฬาฯ และกองทุนพัฒนาฯ ในการสร้างทางด่วนนี้ให้กับน้องๆเยาวชน และมองว่าประเทศสหรัฐอเมริกา มีโครงสร้างการพัฒนากีฬากอล์ฟ และสำหรับ เอเจจีเอ เป็นแหล่งกำเนิดนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกขึ้นมามากมาย ยกตัวอย่าง ไทเกอร์ วูดส์ และนักกอล์ฟชั้นนำอีกหลายคนที่ผ่านการแข่งขันของเอเจจีเอ ซึ่งหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ส่งเสริมนักกอล์ฟเยาวชนเราให้แข็งแรง ไปสู่อนาคตที่สดใส
นายนันทพล ทองนิลพันธ์ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง รานการนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการกอล์ฟเยาวชนของไทย ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ด้วยการใช้กิจกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬานานาชาติ นอกจากเป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศักยภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬากอล์ฟเยาวชนของไทย ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิลัยในต่างประเทศต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพได้อย่างยั่งยืน
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม กล่าวว่า กับการขานรับนโยบายจากทางภาครัฐ ในส่วนของกองทุนฯ นับเป็นกลไกสำคัญ เพราะทุกๆการพัฒนาจำเป็นต้องใช้ “เงิน” กองทุนพัฒนาฯ จึงเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ช่วยสนับสนุนเป็นแหล่งทุน ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นความโชคดีที่ประเทศเรามีหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน นอกเหนือจากงบประมาณประจำปีซึ่งได้รับจากรัฐบาล
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ผู้สนับสนุน ฐานะตัวแทนจากภาคเอกชนในการสนับสนุนการแข่งขันรายการนี้ เผยว่า นับเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย ได้รับเลือกจัดการแข่งขันรายการนี้ และรู้สึกยินดีที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เราในฐานะตัวแทนภาคเอกชน ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง และมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของประเทศในการจัดแข่งขันรายการใหญ่ ที่ผ่านมาเราสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออก และท่องเที่ยว ครั้งนี้เรามีนักกีฬาต่างชาติเดินทางจากทั่วโลกมาแข่งขันคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ น่าจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และการท่องเที่ยว และนี่เหมือนเป็นโครงการนำร่องสู่การพัฒนา และเปิดโอกาส ให้น้องๆเยาวชน ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
ขณะที่ สองตัวแทนนักกีฬา “น้องดีใจ” พฤกษ์สิรี พฤกษไพบูลย์ และ “น้องเอย” ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ เผยว่า ดีใจกับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยได้ประสบการณ์แข่งขัน ช่วยกระตุ้นการพัฒนา และโอกาสสู่การแข่งขันของ เอเจจีเอ ที่ประเทศสหรัฐ จึงอยากตั้งใจทำผลงานให้เต็มที่กับการแข่งขันที่จะมีขึ้นนี้