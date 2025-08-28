เทนนิสเอเชีย รุ่น 12 ปี จับติ้วรอบก่อนรองฯ ชายพบมาเลย์-หญิงชนเติร์ก ไทยลั่นสู้เต็มที่
ความเคลื่อนไหวทีมนักหวดลูกสักหลาดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบไฟนัลส์ (ATF 12U TEAM COMPETITION – SUPPORTED BY KTF, FINALS) ที่ประเทศสิงคโปร์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ทีมไทย ทั้งชายและหญิง ไม่มีโปรแกรมลงสนาม แต่ได้ทำการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
และในวันดังกล่าว นางสาวปิยธิดา กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษา (กงสุล) และนายฐิติรัฐ ว่องแก้ว ที่ปรึกษา (หัวหน้าฝ่ายการทูตสาธารณะ) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเทนนิสทีมชาติไทยถึงสนามด้วย สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กไทยเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล หรือ “บิ๊กเอ๋” อดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และอดีตประธานสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย หรือ เอทีเอฟ (วาระ 2019 – 2023) ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของ เอทีเอฟ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักเทนนิสเยาวชนไทยเช่นกัน
หลังจากจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดแล้ว ได้มีการประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย (น็อกเอาท์) ผลปรากฏว่า
ประเภททีมชาย ทีมไทย จะพบ ทีมมาเลเซีย, ไต้หวัน จะพบ คาซัคสถาน, ปากีสถาน จะพบ เกาหลีใต้ และ จีน จะพบ ศรีลังกา ส่วนประเภททีมหญิง ทีมไทย จะพบ ทีมเติร์กเมนิสถาน, เกาหลีใต้ จะพบ คาซัคสถาน, อิหร่าน จะพบ ไต้หวัน และ จีน จะพบ อินเดีย
“โค้ชจิม” จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย กล่าวว่า แม้สายการแข่งขันอาจไม่หนักมาก แต่ทีมไทยจะไม่ประมาททีมมาเลเซีย เนื่องจากมีนักกีฬาที่ฝีมือดีและถนัดซ้าย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้นักกีฬาไทยมีขวัญและกำลังใจที่ดีมาก ทุกคนพร้อมสู้เต็มที่อย่างแน่นอน
ขณะที่ “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาไทยทุกคน จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในทุก ๆ แมทช์ เช่นเดียวกับการพบกับ ทีมเติร์กเมนิสถาน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ นักเทนนิสไทยพร้อมสู้เต็มที่
สำหรับนักหวดทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ได้แก่ นวธรณ์ ผลากรกุล, ลีโอ โกวิทวัฒนชัย, ก้องภพ แซ่ลิ้ม ส่วนทีมหญิง ได้แก่ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข, ศิริกร พูลผล และ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ ภายใต้การดูแลของ “โค้ชจิม” และ “โค้ชโอ” ร่วมด้วย นายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด