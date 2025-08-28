ชู้ตสาวนักเรียนไทยยู 18 ชนะมาเลเซีย 100-78 เข้ารอบรองฯดวลเจ้าภาพบาสนักเรียนเอเชีย

การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศโรงเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่ซริเทค สเตเดียม เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
ประเภททีมหญิง รอบแรก นัดที่ 3 นักบาสเกตบอลสาวนักเรียนไทย พบกับ มาเลเซีย ผู้เล่น 5 คนแรกของทีมสาวนักเรียนไทย ประกอบด้วย อภิญญา รัตนรังสี, ขนิษฐา ไชยราช, ทิตาวีร์ ฤทธิ์อินทร์, ชโรชา บางพลอย, พัชรพร มาเทศ
ควอเตอร์แรก ทีมสาวไทย กับมาเลเซีย ยังเล่นกันได้อย่างสูสี ผลัดกันทำคะแนนขึ้นนำกันแต้มต่อแต้ม ก่อนจะเป็นสาวไทยที่ชิงความได้เปรียบออกนำไปก่อน 20-19
เข้าสู่ 3 ควอเตอร์หลัง เป็นฝ่ายนักชู้ตสาวไทยที่เริ่มครองเกมได้ เล่นในสไตล์ที่ตัวเองถนัด และเน้นเกมรับที่รัดกุมขึ้น ค่อยๆทำแต้มฉีกหนีมาเลเซีย ก่อนเอาชนะไปในได้แมทช์นี้ 100-78 คะแนน โดยเกมนี้ญาณิสา ทันโคกกรวด และ ขนิษฐา ไชยราช ช่วยกันทำคนละ 22 คะแนน เก็บชัยชนะ 3 นัดรวด เข้าเป็นที่ 1 ของสายวาย ไปพบกับ อินโดนีเซีย ที่ 2 ของสายเอ็กซ์
ส่วนประเภททีมชาย รอบแรก นัดสุดท้าย นักเรียนไทย แพ้ จีน 66-106 คะแนน เข้าเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มเอ ไปพบกับ มาเลเซีย ที่ 1 ของกลุ่มบี