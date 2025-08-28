ยามาฮ่า สนับสนุนด้านสาธารณสุข มอบรถจักรยานยนต์อำนวยความสะดวกทีมแพทย์ชายแดน
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินน์ พร้อมพ่วงข้าง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำเม็ง จังหวัดศรีสะเกษ
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับเพจ “อีจัน” และร้านผู้จำหน่าย หจก.กันทรลักษณ์ธงชัยมอเตอร์ ส่งมอบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟินน์ พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน มูลค่า 55,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำเม็ง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ หลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดน
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศุภนิมิต ผูกพัน ที่ปรึกษาฝ่ายขายภาคอีสาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และ นายบัญญติ โรมรัตนพันธ์ ผู้จัดการ หจก.กันทรลักษณ์ธงชัยมอเตอร์ ร่วมส่งมอบให้แก่ผู้แทนโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้