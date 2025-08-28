บาส-เฟม พ่ายคู่ญี่ปุ่นหวิว จอดรอบสามขนไก่โลก
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก พ่ายคู่ญี่ปุ่นไปอย่างหวุดหวิด 1-2 เกม ตกรอบสามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
รอบสาม (16 คู่) บาส-เฟมเจอกันเป็นครั้งแรกกับ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 9 ของโลกจากญี่ปุ่น
เกมแรกคู่ของไทยเล่นได้อย่างเหนือชั้น เป็นฝ่ายชนะไปขาดลอย 21-8 แต่เกมสองคู่ญี่ปุ่นฟื้นฟอร์มมาเป็นฝ่ายเบียดชนะไปบ้าง 21-19 เกมสามบาส-เฟมเล่นผิดพลาดเองบ่อยครั้ง ทำให้คู่ญี่ปุ่นเอาชนะไปอีกและเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปในที่สุด 2-1 เกม 8-21, 21-19, 21-16 ใช้เวลา 49 นาที ทำให้คู่บาส-เฟมยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่รอบ 16 คู่สุดท้าย