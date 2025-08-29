จาย ไม่ทำให้ผิดหวัง ผงาดคว้าทองคีรินสองล้อลู่ แทร็ก เอเชีย คัพ ที่สุพรรณบุรี
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ในระดับ Class1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ และนายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, พันเอกสุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, นายธงชัย พรเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, นายวรวิทย์ ยอแสง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี, นายเดชะ สิทธิสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 8,000 วิว
นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้ให้เกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทนานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งสนามและบุคลากร และการที่มีนักกีฬามาร่วมแข่งขันมากถึง 28 ทีมจาก 15 ประเทศ ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว นักกีฬามีการไปจับจ่ายใช้สอย บางส่วนก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคัก ที่สำคัญการแข่งขันรายการนี้มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 อีกด้วย ถือเป็นโอกาสดีของนักกีฬาไทยที่จะได้เก็บแต้มอีกด้วย
“จังหวัดสุพรรณบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันจักรยานรายการอื่น ๆ เรามีความพร้อมทุกด้าน นอกจากนี้ก็ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันในทุกระดับ ประการสำคัญการที่นักกีฬาได้มาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” นายพิริยะ กล่าว
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รายการคีริน รุ่นประชาชนชาย “ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังเร่งเครื่องช่วงสุดท้ายก่อนจะยกล้อเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก คว้าเหรียญทองไปครอง และเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทย, ที่ 2 ฉือ เฟิง คัง นักปั่นไต้หวัน, ที่ 3 เจ ซอก โฮ จากทีมอุลซาน เกาหลีใต้ ขณะที่ โมฮัมหมัด อาซีซุลฮัซนี บิน อาวัง นักปั่นทีมชาติมาเลเซียเจ้าของเหรียญทองรายการคีริน การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก ปี ค.ศ.2017 ที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งนำเดี่ยวมาตั้งแต่แรก แต่โดนตีหัวเข้าบ้าน ได้เพียงอันดับที่ 5
รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 ดิอาส บาร์ซาเบกอฟ ทีมชาติคาซัคสถาน, ที่ 2 มินยอล ฮยอน จากทีมบูชอน ไฮสกูล เกาหลีใต้, ที่ 3 จอง ซองวุค จากทีมบูชอน ไฮสกูล เกาหลีใต้ ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
หลังการแข่งขัน พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า วันนี้น่ายินดีที่เราได้เหรียญทองคีรินจาก จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ซึ่งก็ทำหน้าที่ได้ดีเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกโดยไม่ต้องดูภาพถ่าย ส่วน “อาวัง” อดีตแชมป์โลกชาวมาเลเซียดูแล้วร่างกายถดถอยลงไปเยอะ สำหรับจายก็ยังมีภารกิจลงแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้รวมไปถึงเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น เราจะต้องวางแผนระยะยาว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมให้ดี ส่วนประเภทเยาวชนเท่าที่ดูจากผลการแข่งขันยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนชายที่มาเบียดกันเอง พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย รวมถึง จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ที่ไม่เข้ารอบ สตาฟฟ์โค้ชก็ต้องมาแก้ไขจุดบกพร่องและสรุปผลงานของนักกีฬาแต่ละคน ว่าจะต้องไปเก็บตัวต่างประเทศหรือไม่ หรือจะเก็บตัวในประเทศไทยต่อไป แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องจัดแข่งระดับนานาชาติ หรือส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ จะได้รู้ว่านักกีฬาเราสู้ต่างชาติได้หรือไม่
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2025” วันที่ 29 สิงหาคม เริ่มเวลา 09.00 น. มีชิง 11 เหรียญทอง ประกอบด้วย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นประชาชนหญิง / ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย, รุ่นประชาชนชาย / พอยต์เรซ รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นประชาชนชาย / ออมเนียม รุ่นประชาชนหญิง / ทีมสปรินท์ รุ่นประชาชนชาย-ประชาชนหญิง, รุ่นเยาวชนชาย-เยาวชนหญิง