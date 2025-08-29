ปิงปองไทยเปิดโผนักตบลูกเด้งลุยซีเกมส์ตั้งเป้า 2 ทอง
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่ไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีทั้งผู้เล่นตัวเก๋า ผสมดาวรุ่งสายเลือดใหม่ นำทัพโดย อรวรรณ พาระนัง และ สุธาสินี เสวตรบุตร 2 ตัวหลัก ที่พาทีมหญิงไทย เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ในเวทีโอลิมปิกเกมส์ 2024
สำหรับรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีดังนี้ นักกีฬาชาย ภาคภูมิ สงวนสิน, ศรายุทธ ตันเจริญ, ภูริพงษ์ แซ่ลี้, นาวิน เมฆอัมพร, ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ส่วนนักกีฬาหญิง ประกอบด้วย อรวรรณ พาระนัง, สุธาสินี เสวตรบุตร, จิณห์นิภา เสวตรบุตร, วรรณวิสาห์ เอื้อวิริยะโยธิน และ ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ กล่าวว่า ความหวังในซีเกมส์ครั้งนี้ สมาคมตั้งเป้าไว้ที่ 2 เหรียญทอง จากนักกีฬาหญิง ทั้งในประเภททีมหญิง, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่ อย่างไรก็ตาม ชาติอื่นๆ พัฒนากันขึ้นมามาก เราจึงต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด
ทั้งนี้ ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา นักตบลูกเด้งไทยได้มา 2 เหรียญทอง จากหญิงคู่และทีมหญิง 1 เหรียญเงิน จากหญิงเดี่ยว และ 4 เหรียญทองแดง จากคู่ผสม (2เหรียญ), ทีมชาย, หญิงเดี่ยว