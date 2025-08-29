กำปั้นไทยจ้างโค้ชใหม่ชาวคิวบาคุมทีม วันแรกโวสนั่น 3 ทอง อลป.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เปิดตัวผู้ฝึกสอนคิวบาคนใหม่ พร้อมให้นโยบายคือต้องพากำปั้นไทย กลับไปทวงเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ที่แอลเอ สหรัฐอเมริกา ในปี 2028
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลฯ กล่าวว่า ทีมงานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สมาคมกีฬามวยสากลฯ บรรลุข้อตกลงกับ มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม ชาวคิวบา วัย 63 ปี ดีกรีพานักชกฝรั่งเศส ประสบความสำเร็จมากมาย 11 เหรียญในเวทีโอลิมปิกเกมส์ ใน 5 สมัยในการมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลทีมชาติไทย เป้าหมายของสมาคมกีฬามวยสากล ก็อยากจะให้โค้ชคิวบาคนนี้มาดูภาพรวมของทีมกำปั้นชาย และหญิง ให้มีการชกที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายคือ การทวงเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์หลังจากพลาดมาแล้ว 4 สมัย
ด้าน มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม เปิดใจว่า การตัดสินใจมารับงานครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายของตัวเอง ตนรู้จักนักชกไทยเป็นอย่างดี เพราะเคยคุมนักมวยฝรั่งเศส แข่งกับนักชกไทย ดูวีดิโอบ่อยมาก นักมวยของไทยออกหมัดได้ดี หลังเข้ารับงานก็จะมาเพิ่มเติมการฝึกซ้อมเพื่อให้การชกของกำปั้นไทยออกมาดี ซึ่งสไตส์ที่ชอบก็คือ แบบ โมฮัมหมัด อาลี
“ผมตั้งเป้าจะพานักชกไทย ไปคว้า 3 เหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปี 2028” มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม หัวหน้าสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทยป้ายแดงกล่าว
ทั้งนี้ โค้ชคิวบาคนใหม่จะเริ่มทำงานในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม โดยขอเวลา 1 เดือนศึกษานักชกไทยที่อยู่ในแคมป์ และจะเป็นคนออกโปรแกรมฝึกซ้อมทั้งหมดให้นักชกไทย
สำหรับงานแรกที่ มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม จะพิสูจน์ตัวเองคือการแข่งขันซีเกมส์ ปลายปีนี้ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ