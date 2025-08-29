พัชรินทร์ หืดจับ – อัญชิสา แซงชนะทะยานตัดเชือกศึกเทนนิส จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) ซึ่งมีเทนนิสหญิง W35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และชาย M15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 1,525,050 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ในประเภทเดี่ยวเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ
สองนักหวดสาวไทย “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันของประเภทหญิงเดี่ยว ดับเบิลยู 35 หลังจากคว้าชัยได้ทั้งคู่
พัชรินทร์ มือ 475 โลก และแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต กว่าจะปราบ ฮิคารุ ซาโตะ สาวญี่ปุ่น มือ 426 โลก ด้วยการเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-1, 4-6 และ 6-4 ในเวลา 2.29 ชั่วโมง พัชรินทร์ ทะลุรอบรองชนะเลิศ พบ เอริ ชิมิสึ จากญี่ปุ่น มือ 392 โลก ที่ชนะ ลี อึนฮเย มือวาง 7 จากเกาหลีใต้ และมือ 366 โลก 2-0 เซต 7-5, 6-2
อัญชิสา มือ 745 โลก พบ เทียน ฟรางหราน สาวจีน มือ 593 โลก โดยเซตแรก อัญชิสา พลิกจากที่ตามถึง 2-5 เกม กลับมาเป็นฝ่ายชนะ 7-5 เซตสอง สถานการณ์เหมือนเซตแรก อัญชิสา ตาม 1-4 ก่อนฮึดสู้จนทำได้ 5 เกมรวด แซงเอาชนะอีกครั้ง
สรุป อัญชิสา ชนะ 2-0 เซต 7-5, 6-4 ทะลุตัดเชือกกับ จาง กาอึล จากเกาหลีใต้ มือ 965 โลก ที่ชนะ ชิโฮะ อาคิตะ จากญี่ปุ่น มือ 498 โลก 2-0 เซต 6-0, 6-3
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ แพ้ โดมินิค ปาแลน (วาง 3-เช็ก) 1-6, 1-6 ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (วาง 5) แพ้ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ (วาง 1-อินเดีย) 3-6, 0-6