นักปั่นไทยผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง ลู่นานาชาติ แทร็ก เอเชีย คัพ
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Class1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม มีชิงชัย 12 เหรียญทอง โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ และนายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ, พล.อ.ภพอนันต์ เหลืองภาณุวัฒน์ รองประธานปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ พ.อ.สุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ และ น.ส.สมจิตต์ น้ำค้าง ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 12,000 วิว
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้ ทีมสปรินท์ รุ่นประชาชนชาย เหรียญทองเป็นของทีมชาติมาเลเซีย (มูฮัมหมัด ฟาดิล โมฮัมหมัด โซนิส, โมฮัมหมัด อัคมัล นาซิมี จูเซนา, มูฮัมหมัด ริดวัน, ซาห์รอม) เวลา 1.02.454 นาที, ที่ 2 ทีมชาติคาซัคสถาน (คิริลล์ เคอร์ดิดี, รามาซาน มุกตาร์, ดานิยาร์ ชายาคเมตอฟ) เวลา 1.02.660 นาที, ที่ 3 ทีมชาติไทย (ยืนยง เพชรรัตน์, นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา, จาย อังค์สุธาสาวิทย์) เวลา 1.02.672 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ไอเกริม สมายล์กาโนวา ทีมชาติคาซัคสถาน เวลา 1.18.791 นาที, ที่ 2 อาลีนา บัคชีวา ทีมชาติอุซเบกิสถาน เวลา 1.21.186 นาที, ที่ 3 ฐนิญาพร สิงห์ทอง นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 1.29.386 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 เฉิน ชิงหยุน ทีมชาติไต้หวัน เวลา 1.13.272 นาที, ที่ 2 อภิสรา ศรีมงคล นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 1.15.759 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 ดิอาส บาซาร์เบคอฟ ทีมชาติคาซัคสถาน เวลา 1.07.407 นาที, ที่ 2 จีรทีปต์ เกิดสมจิตต์ นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 1.08.327 นาที, ที่ 3 อาทิตยา จาคาร์ ทีมชาติอินเดีย เวลา 1.08.619 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 คิริลล์ เคอร์ดิดี ทีมชาติคาซัคสถาน เวลา 1.05.045 นาที, ฉือ เฟิง คัง ทีมชาติไต้หวัน เวลา 1.05.479 นาที, ที่ 3 โรนัลโด้ ไลตันแจม ทีมชาติอินเดีย เวลา 1.06.073 นาที ส่วน “แนว” นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยเสียจังหวะตอนออกตัวเพราะเครื่องปล่อยตัวเปิดช้าได้อันดับ 5 เวลา 1.07.449 นาที
พอยต์เรซ รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ซามิรา อิสไมโลวา ทีมชาติอุซเบกิสถาน ได้ 35 คะแนน, ที่ 2 อารูซาน คับดูโลวา ทีมชาติคาซัคสถาน ได้ 20 คะแนน, ที่ 3 ดินารา คอปซาสซาโรวา ทีมชาติคาซัคสถาน ได้ 14 คะแนน
พอยต์เรซ รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 จอง ซึงฮวา ทีมแอลเอ็กซ์ เกาหลีใต้ ได้ 25 คะแนน, ที่ 2 คิม ยูโร ทีมแอลเอ็กซ์ เกาหลีใต้ ได้ 16 คะแนน, ที่ 3 วลาดิสลาฟ ทรอแมน ทีมชาติอุซเบกิสถาน ได้ 14 คะแนน ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สรุปผลผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจากแข่งขันไปแล้ว 2 วัน ได้มา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองได้จาก “ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ รายการคีริน รุ่นประชาชนชาย และ นายพีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ รายการสแครตช์ รุ่นเยาวชนชาย / เหรียญเงินได้จาก ทีมสปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย (นายกณวรรธน์ เชื้อทหาร, นายรัชต รัชตธาดา, นายสิรวิชญ์ แสนใส), น.ส.อภิสรา ศรีมงคล รายการไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนหญิง, นายจีรทีปต์ เกิดสมจิตต์ รายการไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย / เหรียญทองแดง ทีมสปรินท์ รุ่นประชาชนชาย (ส.ต.ท.ยืนยง เพชรรัตน์, จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา, จาย อังค์สุธาสาวิทย์) และ น.ส.ฐนิญาพร สิงห์ทอง รายการไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนหญิง