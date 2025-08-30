สะเทือนใจ! รถนักกีฬาตะกร้อ มกช.ศรีสะเกษ ชนรถบรรทุกน้ำมัน เสียชีวิต 2 รายขณะเดินทางไปแข่งพลศึกษาเกมส์
เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในวงการกีฬาไทย เมื่อรถโดยสารของนักกีฬาตะกร้อทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เกิดอุบัติเหตุชนกับรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมัน บนถนนเส้นนิคมหนองไผ่-หนองตูม แยกป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ขณะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 หรือ “พลศึกษาเกมส์” ที่วิทยาเขตสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2568
เฟซบุ๊กเพจ อาสาสมัครกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จุดบางระกำ รายงานเมื่อเวลา 21.26 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ว่า รถโดยสารนักกีฬาตะกร้อของ มกช.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ชนเข้ากับรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกน้ำมันมาเต็มคัน
ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทันที 1 ราย คือ นายภูมน สมนึก อายุ 19 ปี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษ ส่วนอีก 1 รายคือ นายภัลลภ เปรมนอก อายุ 59 ปี พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย เสียชีวิตภายหลังที่โรงพยาบาลบางระกำ
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน