แข้งเยาวชนชลบุรี แชมป์ช้าง จูเนียร์คัพ ติวเข้มศาสตร์ลูกหนังแบบฉบับเลสเตอร์ ซิตี้
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” นำทีม “ชลบุรี เอฟซี” ติวเข้มศาสตร์ลูกหนัง ที่สนามซีเกรฟ พร้อมชม เกม แชมเปี้ยนชิพ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอล พร้อมยกระดับวงการฟุตบอลสู่เวทีโลก พาทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards” เดินทางไปที่สนามซีเกรฟ เพื่อเรียนรู้ทักษะฟุตบอลในแบบฉบับของสโมสร “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้
โดยได้โค้ชชั้นนำของสโมสรและเหล่าทีมงานสต๊าฟโค้ชมากประสบการณ์มาลงสนามถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆกันอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2025/26 คู่ระหว่าง เลสเตอร์ ซิตี้ พบ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ แบบติดขอบสนามสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และยังได้ลงสนามไปจูงมือนักฟุตบอลก่อนเกมซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจและได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าที่เงินหาซิ้อไม่ได้
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 จะแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ที่สนามซีเกรฟ และเดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์ เอฟซี