จัดกอล์ฟการกุศล ออสม่า เเชริตี้ กอล์ฟ ปีนี้คึกคัก-ทีมสมัครเข้าร่วมชิงชัยเพียบ
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดประชุมความพร้อมจัดเเข่งขันกอล์ฟการกุศล ในชื่อ “OSMA Charity Golf 2025” (ออสม่า เเชริตี้ กอล์ฟ) ชิงถ้วยรางวัล นายรังสฤษดิ์ รังษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี “แอ๊ดดี้” วีรศักดิ์ นิลกลัด ประธานจัดการแข่งขัน เเละนายวันกล้า ขวัญเเก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ รวมถึงคณะกรรมการจัดการเเข่งขันเข้าร่วมในครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลัก คือการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมส่งเสริมโอกาสทางการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้เข้าถึงการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพเเละมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง ถือเป็นการเพิ่มโอกาสดีๆ ที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์มุ่งหวังเเละตั้งใจทำอย่างจริงจัง
“แอ๊ดดี้” วีรศักดิ์ ประธานจัดเเข่งขัน กล่าวว่า สำหรับการเตรียมงานในปีนี้ ฝ่ายจัดการเเข่งขันพร้อมทุ่มสุดตัว เพื่อให้การเเข่งขันรายการนี้ออกมาดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมเเข่งขัน ซึ่งความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซนต์เเล้ว ซึ่งในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวออกไป ยอมรับว่ากระเเสดีจริงๆ
“โดยเฉพาะภาครัฐเเละเอกชน รวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆ ได้สนับสนุน สมัครส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ทั้งทีม VVIP เเละ VlP รวมถึงประเภททีมทั่วไป คาดว่าในปีนี้จะมีนักกอล์ฟลงเเข่งขัน ไม่ต่ำกว่า 40 ทีม หลังจากนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะถึงวันเเข่งขัน อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งทีมเข้าร่วมกันมาเยอะๆ รับรองว่าจะเป็นการเเข่งขันที่สนุกเเละสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน”
สำหรับการเเข่งขันกอล์ฟการกุศล รายการ “OSMA Charity Golf 2025” ที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อนำรายได้ไปจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน จะเเข่งขันในวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ย่านดอนเมือง ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่เบอร์ 083-5987598 ชูศักดิ์ วงศ์ทองดี ผู้ประสานงาน