โปรจีนอันดับ 4 ร่วม ตามผู้นำ 4 สโตรก มีลุ้นวันสุดท้าย
การแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐแมสซาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เป็นการแข่งขันรอบสองที่ตกค้างเนื่องจากฝนตกหนัก 1 วันก่อนหน้านี้ ต่อด้วยรอบสาม ปรากฏว่า “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 โลก ยังคงฟอร์มดีต่อเนื่อง เก็บเพิ่ม 7 อันเดอร์พาร์ จาก 8 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ ในรอบสาม สกอร์รวมเป็น 14 อันเดอร์พาร์ 202 ในอันดับ 4 ร่วม
โปรจีนมีสกอร์ตามหลังมิรันด้า หวัง โปรสาวชาวจีน ซึ่งนำเดี่ยวที่ 18 อันเดอร์พาร์ 198 อยู่ 4 สโตรก
ด้านเนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 โลกชาวอเมริกัน ตามมาในอันดับ 13 ร่วม สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 207
ด้านสาวไทยอีก 2 รายที่ผ่านการตัดตัว “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ อยู่อันดับ 37 ร่วม สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 211 ส่วน “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อยู่อันดับ 49 ร่วม สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 212
ส่วนนักกอล์ฟสาวไทยที่ไม่ผ่านตัดตัวหลังจบรอบสอง ดังนี้
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 อันเดอร์พาร์ 143
“โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 1 โอเวอร์พาร์ 145
“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 โอเวอร์พาร์ 147
“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 4 โอเวอร์พาร์ 148
“โปรแจน” วิชาณี มีชัย 5 โอเวอร์พาร์ 149