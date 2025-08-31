ไอเดีย คว้าโพเดียม ศึกสองล้อเอเชีย สนาม 4 ตี หัวใจนักสู้ โดนชนก่อนฮึดเข้าป้ายรั้งรองจ่าฝูง
“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม สร้างผลงานร้อนแรงไล่แซงจากกริดที่ 7 คว้าโพเดียมอันดับ 3 ในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ เรซแรกที่ อินโดนีเซีย ลบอาถรรพ์วันเสาร์ได้สำเร็จ ขณะ “ตี” อนุภาพ ซามูล โชว์หัวใจนักสู้ ! โดนชนล้มแต่ยกรถขึ้นบิดเข้าป้ายอันดับ 12 เพียงพอให้รั้งรองจ่าฝูงคะแนนสะสม หลังผ่านเรซสุดดราม่า ที่ เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
การแข่งขัน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 สนาม 4 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนับเป็นเรซที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อการลุ้นแชมป์เอเชีย และเป็นงานที่ท้าทายสำหรับ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่กำลังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีหลังผ่านครึ่งฤดูกาลแรก
ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี “ตี” อนุภาพ ซามูล ยอดนักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่มีคะแนนเป็นรองจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ ก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์นี้ ได้ออกตัวจากกริดที่ 7 และเริ่มต้นเรซอย่างยอดเยี่ยม เกาะกลุ่มหน้าได้เหนียวแน่น ทว่านักบิดไทยเจ้าของหมายเลข 500 โชคร้ายสุดๆ เมื่อโดนคู่แข่งชนท้ายเข้าเต็มๆ ที่โค้ง 16 ในรอบแรก ส่งผลให้ล้มลงบนแทร็กร่วงลงไปท้ายแถว
อย่างไรก็ดี “ตี-อนุภาพ” ไม่ยอมแพ้ สวมหัวใจสู้นำรถแข่งที่ได้รับความเสียหายขึ้นลุยต่อ ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 12 ด้วยเวลา 20 นาที 21.086 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 33.265 วินาที คว้าแต้มสำคัญจากเรซแรกได้สำเร็จ แต่ยังเพียงพอให้รั้งรองจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ มี 105 คะแนน ตามหลังผู้นำ 28 คะแนน
ส่วนเกมในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ยอดนักบิดดาวรุ่งของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เริ่มเกมจากกริดที่ 7 โดยถือเป็นเรซที่พิสูจน์ความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีกับครั้งแรกของชีวิตที่ลงแข่งขันในสนามแห่งนี้ ขณะที่เจ้าตัวหวังลบฝันร้ายโดยเฉพาะในเรซวันเสาร์ที่โชคร้ายเล่นงานมาแล้ว 2 สนาม
“ไอเดีย-กฤตภัทร” ออกตัวได้ดี และไล่บี้กับกลุ่มหน้าอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ต้นเรซ โดยอาศัยจังหวะและการวางแผนที่ดี ขยับขึ้นไปมีลุ้นพื้นที่ท็อปทรีอย่างสุดมัน ก่อนจะปิดจ็อบพารถแข่งเข้าป้ายในอันดับ 3 ด้วยเวลา 17 นาที 54.761 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.859 วินาที บวกแต้มรั้งรองจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสม ตามหลังผู้นำ 30 แต้ม
ทั้งนี้ 2 นักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม มีคิวดวลความเร็วเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เริ่มจากรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ต่อด้วยรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ในเวลา 13.50 น. ถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก : Asia Road Racing Championship