‘พัชรินทร์’ เข่นม้ามืดผงาดแชมป์ บันทึกสถิติใหม่ขึ้นแท่น 2 สัปดาห์ติด
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
เทนนิสหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,700 บาท ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดสาวไทย มือ 475 ของโลก พกความมั่นใจในฐานะแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ลงสนามพบกับ “จาง กาอึล” นักหวดสาวเกาหลีใต้ มือ 965 ของโลก ที่เปรียบเป็นม้ามืดที่กรุยทางเข้ามาจากรอบคัดเลือกจนกระทั่งถึงรอบชิงฯ
ตลอดการแข่งขัน พัชรินทร์ ยังคงโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม และใช้เวลาไปเพียง 68 นาที ก็สามารถปราบ จาง กาอึล ได้แบบขาดลอย 2-0 เซต 6-1 และ 6-2 พัชรินทร์ ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยว พร้อมรับเงินรางวัล 4,860 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 164,705 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 35 คะแนน ส่วน จาง กาอึล ได้รับ 2,637 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 89,367 บาท และ 23 คะแนน
การคว้าแชมป์ครั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มสถิติให้กับ พัชรินทร์ โดยเป็นการได้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นแชมป์รายการที่ 4 ของปีนี้ และเป็นแชมป์รายการที่ 12 บนเส้นทางไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ นอกจากนี้ พัชรินทร์ ยังได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย โดยจับคู่กับ เพียงธาร ผลิพืช ส่งผลให้ พัชรินทร์ ได้ไป 2 แชมป์ในศึก G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 สัปดาห์ที่ 2
ขณะที่ผลเทนนิสชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,350 บาท ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ แม็กซ์ เบซิ่ง จากสหราชอาณาจักร มือวางอันดับ 4 และมือ 573 ของโลก เอาชนะ โดมินิค ปาแลน จากสาธารณรัฐเช็ก มือวางอันดับ 3 และมือ 570 ของโลก ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-2
แม็กซ์ เบซิ่ง ได้แชมป์ชายเดี่ยว ซึ่งนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 3 ได้เงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 73,202 บาท และ 15 คะแนน ส่วน โดมินิค ปาแลน ได้รองแชมป์ ได้เงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 43,108 บาท และ 8 คะแนน
ในพิธีมอบรางวัล นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา โดยมี นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาดในระดับเหรียญเงิน “ซิลเวอร์ แบดจ์ เรเฟอรี” ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมด้วย