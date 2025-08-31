เสธ.หมึก พอใจสองล้อ แทร็ก เอเชีย คัพ ประสบความสำเร็จทุกด้านต่างชาติชื่นชม นักปั่นไทยยึดที่ 3 และได้อันดับ 1 อาเซียน
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปิดเผยว่า หลังจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จสิ้นลง ภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันถึง 28 ทีมจาก 15 ประเทศ รวมทั้งด้านบริหารจัดการที่ได้รับคำชื่นชมจากทีมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่น การรับส่งนักกีฬาจากสนามบินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี และการส่งกลับสนามบิน ด้านโรงแรมที่พัก อาหารการกินต่าง ๆ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ได้มาตรฐานตามที่สหพันธ์จักรยานานาชาติ (UCI) กำหนดทุกประการ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ต้องขอขอบคุณ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกด้าน มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของสถานที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ยืนยันมาแล้วว่าจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันรายการอื่น ๆ ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งก็ต้องมีการหารือกันต่อไปว่าจะมีการแข่งขันรายการใดที่เราจะร่วมมือกันอีก
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ในส่วนของผลการแข่งขันนักปั่นทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้น่าพอใจ ได้มา 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้อันดับ 3 ของทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนอันดับ 1 เป็นทีมชาติคาซัคสถาน และอันดับ 2 เป็นทีมชาติอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ทีมชาติไทยถือเป็นอันดับ 1 อาเซียน ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมทั้งรุ่นประชาชนชาย และรุ่นเยาวชนชาย โดยทำผลงานได้ดีกว่าทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติอินโดนีเซีย และทีมชาติสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมศกนี้
“อย่างไรก็ตาม ทีมไทยยังมีข้อบกพร่องหลายจุดที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะนักกีฬาระยะกลาง และนักกีฬาระดับเยาวชน ที่ยังมีข้อผิดพลาดหลายอย่าง ผมก็ได้ให้การบ้านสตาฟฟ์โค้ชไปว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง และต้องแผนระยะยาวกันอย่างไร เพราะนอกจากกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้แล้วเราจะต้องเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนปีหน้าอีกด้วย ว่ามีแข่งขันกีฬาประเภท กี่รายการ และเราควรจะส่งนักกีฬาแข่งขันรายการไหนบ้าง หรือจะต้องพิจารณาจากผลงานในกีฬาซีเกมส์ก่อนหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ และสตาฟฟ์โค้ชต้องไปคิดวางแผนกัน” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้าน “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปิดเผยว่า หลังจากจบการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” ทางทีมงานฝ่ายเทคนิคและสตาฟฟ์โค้ชได้มาประเมินผลงานของนักกีฬาชุดเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้ ในส่วนของนักกีฬาระยะสั้นเรายังมีดีพอที่จะสู้กับนักปั่นชาติอื่น ๆ ในอาเซียนได้ โดยนักปั่นไทยที่เป็นกำลังสำคัญก็คือ จาย อังค์สุธาสาวิทย์ และ จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ที่จะสู้กับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเราได้ แต่ระยะกลางค่อนข้างหนักใจ เช่น ทีมเปอร์ซูตชาย สถิติของทีมมาเลเซียยังเหนือกว่าเรา 1 วินาที ส่วนนักกีฬาหญิงเราก็จะส่ง ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ ไปสู้กับมาเลเซียและอินโดนีเซียในรายการไครทีเรียมหญิง ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นกัน
“โค้ชตั้ม” กล่าวอีกว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์เหลือระยะเวลาไม่ถึง 100 วัน ในส่วนนักกีฬาประเภทถนนก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนัก มีการปั่นขึ้นเขาใหญ่ทุกวัน ซึ่งประเภทถนนมีชิง 7 เหรียญทอง ได้แก่ ทีมไทม์ไทรอัลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย, ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง, ไครทีเรียมหญิง, โรดเรซทีมชาย, โรดเรซบุคคลชาย และโรดเรซบุคคลหญิง เราตั้งเป้าไว้ 4-5 เหรียญทอง ขณะที่ประเภทเสือภูเขาก็ฝึกซ้อมอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ด้านประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ของ เอฟบีที ทั้ง 2 ประเภทถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เพราะนักกีฬาของเราประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ ก็เป็นแชมป์เอเชียถึง 2 ปีซ้อน ส่วนเสือภูเขาก็มี จ.อ.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส และ อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ซึ่งก็เป็นแชมป์เอเชียหลายสมัยทั้งคู่ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ยกเว้นประเภทลู่ที่ต้องมาแก้ไขกันพอสมควร และระยะเวลาที่เหลือก็จะต้องฝึกซ้อมกันให้หนักกว่าเดิม
“โค้ชตั้ม” กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้ทางเจ้าภาพเร่งให้ทุกชาติส่งจำนวนนักกีฬา และรายการที่จะลงแข่งขันว่าเราจะส่งรายการใดบ้าง สมาคมฯ ต้องขอดูเงื่อนไขก่อนว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะอนุมัติให้เราส่งแข่งขันรายการใดบ้าง อาจจะต้องดูผลงานจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หก่อน อย่างไรก็ตาม รายการที่แข่งขันในเอเชี่ยนเกมส์จะไม่เหมือนในซีเกมส์ 100% ก็จะพิจารณากันเป็นราย ๆ ต่อไป หากวัดฝีมือในอาเซียนนักกีฬาเราไม่เป็นรองใคร แต่ถ้าหาดูในระดับเอเชียต้องยอมรับว่านักกีฬาจีน, คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน หรือญี่ปุ่น เขาแข็งแกร่งมาก
ส่วน “โค้ชนพ” ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทลู่ กล่าวว่า ผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับรุ่นประชาชน นักปั่นระยะสั้นทำผลงานได้ดี ส่วนนักปั่นระยะกลางชุดเตรียมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้ยังจะต้องมีการแก้ไขและฝึกซ้อมกันอีกเยอะ อาจเป็นเพราะก่อนแข่งมีเวลาฝึกซ้อมน้อย เนื่องจากนักกีฬาบางส่วนต้องไปแข่งขันประเภทถนนในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 5 ที่จังหวัดตาก ก็ถือว่าทำได้ตามเกณฑ์ แต่ยังไม่ดีพอสำหรับซีเกมส์ ส่วนประเภทเยาวชนก็ทำผลงานได้พอน่าพอใจ แต่อาจจะขาดประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ บางคนเพิ่งอายุ 16 และติดทีมชาติครั้งแรกอาจมีความประหม่า จะต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมอีกสักระยะหนึ่ง
“สำหรับเป้าหมายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเภทลู่ตั้งเป้าไว้ 2-3 เหรียญทอง จากรายการทีมสปรินท์ชาย, คีรินชาย และสแครตช์หญิง ส่วนรายการทีมเปอร์ซูตชาย โอกาส 50-50 ก็หวังเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ ระยะเวลาที่เหลือก่อนจะถึงการแข่งขันซีเกมส์เราต้องทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างหนัก และนำข้อบกพร่องจากการแข่งขันครั้งนี้ มาแก้ไขปรับปรุง นักกีฬาก็ไม่มีรายการแข่งขันอื่น ๆ แล้ว ก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับ” ร.ต.อ.อดิศักดิ์ กล่าว
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” มีดังนี้ ที่ 1 ทีมชาติคาซัคสถาน 11 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง, ที่ 2 ทีมชาติอุซเบกิสถาน 3-6-3, ที่ 3 ทีมชาติไทย 3-5-3, ที่ 4 ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3-2-0, ที่ 5 ทีมชาติไต้หวัน 2-2-2, ที่ 6 ทีมชาติอินโดนีเซีย 2-2-0, ที่ 7 ทีมแอลเอ็กซ์ เกาหลีใต้ 2-1-0, ที่ 8 ทีมชาติมาเลเซีย 2-0-1, ที่ 9 ทีมซังจู ซิตี้ เกาหลีใต้ 1-2-0, ที่ 10 ทีมอินเดีย 1-1-2, ที่ 11 ทีมเคเอสพีโอ โปรเฟสชั่นแนล เกาหลีใต้ 1-0-2, ที่ 12 ทีมชาติออสเตรเลีย 1-0-1, ที่ 13 ทีมบูชอน ไฮสกูล เกาหลีใต้ 0-3-2, ที่ 14 ทีมชาติสิงคโปร์ 0-2-1, ที่ 15 ทีมเมเอสเอ็น มาเลเซีย 0-1-1, ที่ 16 มี 3 ทีม ได้แก่ ทีมอาซิซุล มาเลเซีย, ทีมการูด้า เดเวลอปเม้นท์ อินโดนีเซีย และทีมอุลซาน เกาหลีใต้ 0-0-1
ส่วนอีก 9 ทีม ไม่มีเหรียญรางวัล ได้แก่ ทีมฮ่องกง, ทีมเอ็มเอ็นซีเอฟ มาเลเซีย, ทีมอินโดนีเซีย รายา, ทีมเอ็นเอสทีซี ซินจู ไต้หวัน, ทีมชาติลัตเวีย, ทีมนามานกัน อุซเบกิสถาน, ทีมมาเก๊า, ทีมเคเอสพีโอ (ชาย) เกาหลีใต้, ทีมเซลังงอร์ สเตท มาเลเซีย
ขณะที่ยอดวิวจากการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วัน มียอดผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมกันกว่า 50,000 วิว
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดขึ้นคือ การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 และการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ “ไทยแลนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ คัพ 1” ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน ศกนี้ ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันที่ 3 กันยายน ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ