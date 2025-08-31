ฟิจิ ประกาศรายชื่อ 21 แข้งลุยศึกคิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่กาญจนบุรี ประเดิมซด ‘ช้างศึก’
สมาคมฟุตบอลฟิจิ ประกาศรายชื่อ 21 นักฟุตบอลทีมชาติฟิจิ ชุดเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “ร็อบ เชอร์แมน” หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 21 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
1. โจเอลา บิววานัว
2. จิโตโก วูลาวา
3. อิสิเคลิ เซวานาไอ
กองหลัง
4. กาบิริเอเล มาตานิซิกา
5. พาทริค โจเซฟ
6. โมฮัมเหม็ด อายมาน
7. ซิติเวนิ ราไค
8. สเตอร์ลิง วาสคอนเซลลอส
9. ซิมิโอเน่ นาเบนู
10. ซามูเอลา นาโวซ
กองกลาง
11. ราตู วาราไนวาลู
12. เอเปลิ วาเลวู
13. เปนิโซนิ ติเรา
14. โธมัส ดันน์
15. เซตาเรกิ ฮิวจ์ส
16. มาลาไค เลฟเคก
กองหน้า
17. คริสโตเฟอร์ วาซาซาลา
18. เอโตเนีย โดกาเลา
19. อิลิโซนิ โลไกเวา
20. รูเซียเต ดอยดอย
21. โมฮัมเหม็ด อาลี
สำหรับ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท นอกจากนี้ทุกนัดจะนำเทคโนโลยี VAR ช่วยในการตัดสิน โดยจะทำการแข่งขัน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามโปรแกรมดังนี้
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
เวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี HD32, BG SPORTS และ True Visions Now