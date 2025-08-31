ชลบุรี เอฟซี ถล่มยู-13 เลสเตอร์กระจุย 6-1 พร้อมเข้าดูพรีเมียร์ลีก ‘ปีศาจแดง’ เฉือนหืด ‘เบิร์นลีย์’
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอล พร้อมยกระดับวงการฟุตบอลสู่เวทีโลก พาทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards“ ลงสนามแข่งขันนัดกระชับมิตรกับ ทีมเยาวชนสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ รุ่น U-13 และอายล์สโตน พาร์ค เอฟซี ที่สนามซีเกรฟ ในวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผลปรากฏว่า ชลบุรี เอฟซี เอาชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอย โดยชนะเลสเตอร์ ซิตี้ U-13 ไป 6-1 และสามารถเอาชนะทีมเยาวชนของอายล์สโตน พาร์ค เอฟซี ไป 12-0 และหลังจากจบการแข่งขันได้เดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 จะมีการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นแอดวานซ์ ที่สนามซีเกรฟ สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และเดินทางต่อไปที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ