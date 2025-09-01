แจกบัตรเข้าชมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมวันสุดท้าย 2,000 ใบ
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ผ่านมา ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในทุกมิติ และได้รับความสนใจจากแฟนวอลเลย์บอลและชาวไทยอย่างล้นหลาม
เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB และ Volleyball World ได้เห็นพ้องต้องกันว่า การแข่งขันรอบ 16 ทีมวันสุดท้าย (วันที่ 1 กันยายน 2568) แฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่อยากเข้าชมการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ณ บูธของสมาคม บริเวณตรงข้ามกับบูธเครื่องดื่ม est จะได้รับบัตรเข้าชมการแข่งขันฟรี โดยแจกทั้งหมด 2,000 ที่นั่ง (คู่ละจำนวน 1,000 ที่นั่ง) แบ่งเป็นคู่ของ สหรัฐอเมริกา กับ แคนาดา (1,000 ใบ) และคู่ของ ตุรกี กับ สโลวีเนีย (1,000 ใบ)
แฟนๆ วอลเลย์บอลสามารถมาร่วมกิจกรรมที่บูธสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก (ตรงข้ามกับบูธ EST) และพบปะนักกีฬาทีมชาติไทย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 ส.ค. 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป