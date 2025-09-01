สุธีพัทธ์ จบ 24 อันเดอร์ แซงคว้าแชมป์กอล์ฟ แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น
สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ปิดฉากเยี่ยมด้วยอีเกิ้ลในหลุมสุดท้ายจบเกมเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 แซงคว้าแชมป์ “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ไปด้วยสกอร์รวม 24 อันเดอร์พาร์ 264 ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจบด้วยสกอร์ทิ้งห่าง ไทชิ โค โปรหนุ่มจากฮ่องกง ถึง 7 สโตรก
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ซึ่งเป็นรายการที่ 9 ของฤดูกาล ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 7,243 หลา พาร์ 72 ในกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 24 คน
รอบสุดท้ายของการชิงชัยปรากฎว่า โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ซึ่งออกสตาร์ทด้วยสกอร์ตามหลัง ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน จากมาเลเซีย หนึ่งสโตรค ระเบิดฟอร์มร้อนแรงทำอีเกิ้ลที่หลุม 6 พาร์ 5 รวมกับ 5 เบอร์ดี้ เสียหนึ่งโบกี้ ก่อนปิดเกมสุดประทับใจด้วยอีเกิ้ลในหลุมสุดท้าย จบเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 24 อันเดอร์พาร์ 264 พร้อมรับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท โดยมี ไทชิ โค โปรหนุ่มจากฮ่องกง ที่ทำได้อีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมารั้งรองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271
สุธีพัทธ์ ซึ่งคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการก่อนหน้านี้ที่ไต้หวัน เผยหลังคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการที่ 4 ให้กับตัวเองว่า “ตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาที่นี่ และเคยมาเล่นที่นี่สามครั้งเมื่อสามปีก่อน วันนี้ผมออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดี และจุดเปลี่ยนคือที่หลุมหก ผมทำอีเกิ้ลได้จากระยะประมาณ 254 หลา และนั่นคือจุดเปลี่ยน เพราะหลังจากทำอีเกิ้ลได้ ผมก็ขึ้นนำสองแต้ม แล้วผมก็ทำเบอร์ดี้ที่หลุมแปด ซึ่งเป็นหลุมพาร์สามที่ยากที่สุด แล้วผมก็ทำเบอร์ดี้ได้ ผมจึงขึ้นนำสามสโตรค ทำให้เล่นได้สบายขึ้น นี่เป็นครั้งแรกที่ผมชนะนอกไต้หวัน รู้สึกพอใจมากๆ”
ขณะที่ ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน ผู้นำรอบสองและสาม พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 รวมสี่วัน 15 อันเดอร์พาร์ 273 หล่นไปอยู่อันดับ 5 ร่วมกับ ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ ที่หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 โดยมี ภาณุพล พิทยารัฐ, ธนภัทร พิชัยกุล, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่ 14 อันเดอร์พาร์ 274 ตามมาในกลุ่มอันดับ 7 ร่วม ส่วน ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม สกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 277 รั้งอันดับ 27 ร่วม
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นๆ ทำสกอร์ดังนี้ เอกปริษฐ์ หวู่ (70), อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (71) และ สาริศ สุวรรณรัตน์ (72) สกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 276 จบอันดับ 20 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205, วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (69) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 278 จบอันดับ 37 ร่วม