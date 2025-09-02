ASICS จัดกิจกรรม Tennis Clinic-US Open – แทมมี่ อดีตนักหวดมือ 19 โลกร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
ASICS แบรนด์กีฬาดัง จัดกิจกรรมเทนนิสคลินิก GRANDSLAM TENNIS CLINIC BY ASICS x BEAT DISCOVERY ณ BEAT Discovery สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเข้ากับบรรยากาศของการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม รายการ “ยูเอส โอเพ่น 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกในขณะนี้
กิจกรรมครั้งนี้ นำโดย “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย และมืออันดับ 19 ของโลก ร่วมด้วย “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2025 ที่ร่วมพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นเทนนิสอาชีพ และการผ่านรายการแกรนด์แสลมมาแล้ว ก่อนปิดท้ายด้วยการลงคอร์ทสอนเทคนิคเทนนิสต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือ ASICS ได้เปิดตัวคอลเลกชัน เทนนิส US Open 2025 พร้อม Night Energy Capsule ครั้งแรก
Night Energy Collection มาพร้อมโทนสี Black/Prism Blue และ Black/Prism Gold สะดุดตาด้วยดีไซน์สะท้อนแสงแบบ iridescent ที่โดดเด่นภายใต้แสงไฟสนาม ส่วน Day Session ใช้คู่สี Dark Cobalt/White สำหรับผู้ชาย และ Bright Rose/White สำหรับผู้หญิง ถ่ายทอดพลังสดใสของการแข่งขันกลางวัน
ไลน์อัปประกอบด้วยรองเท้าประสิทธิภาพสูง 3 รุ่น ที่ออกแบบให้ตอบโจทย์สไตล์การเล่นแตกต่างกัน:
• GEL-RESOLUTION X – สำหรับผู้เล่นสาย Baseline ให้ความมั่นคงสูงด้วย DYNAWALL? และพื้นรองเท้าแบบเต็มชิ้นเพื่อการยึดเกาะสูงสุดระหว่างการเคลื่อนไหวด้านข้าง
• SOLUTION SPEED FF 3 – สำหรับผู้เล่น All Court เน้นความคล่องตัวสูง น้ำหนักเบา พร้อมพื้น SPEED SOLE? แบบสองชิ้นเพื่อความยืดหยุ่น และ SPEEDTRUSS? เพื่อการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว
• Court FF 3 Novak – ร่วมพัฒนากับ Novak Djokovic เพื่อผสานความมั่นคงกับความเร็วอย่างลงตัว ใช้โครงสร้าง MONOSOCK กระชับเท้า พื้นรองเท้าแบบสามชิ้นเพื่อความมั่นคงตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหว และแผ่น TWISTRUSS สองชิ้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและรวดเร็ว