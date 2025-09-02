3 นักปั่นไทยได้สิทธิ์แข่งสองล้อถนน เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ – ‘เสธ.หมึก’ ชี้เป็นปีทอง
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับข่าวดีจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) กรณีที่นักปั่นทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการ “ยูซีไอ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ที่กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายนนี้ โดยนักกีฬาไทยได้สิทธิ์ทั้งหมด 3 คน คนแรกคือ “บีซ” จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ได้รับเชิญโควตาพิเศษในฐานะแชมป์จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2024 ที่จังหวัดพิจิตร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ให้ลงแข่งขันรายการโรดเรซ รุ่นประชาชนหญิง ในวันที่ 27 กันยายน
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ก็มี พีระพล ชาวเชียงขวาง เจ้าของเหรียญเงินโรดเรซ ชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งจะลงแข่งขันรายการโรดเรซ รุ่นประชาชนชาย ในวันที่ 28 กันยายน รวมไปถึง จูดาห์ ทอมป์สัน ก็จะลงแข่งขันรายการโรดเรซ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ในวันที่ 26 กันยายน สำหรับพีระพลตอนนี้มีคะแนนสะสมรั้งอันดับ 2 ของเอเชียทัวร์ มี 355 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เป็นของ เยฟเกนี่ เปโดรอฟ นักปั่นชาวคาซัคสถาน มีคะแนนสะสม 444.33 คะแนน หากการแข่งขันรายการยูซีไอ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิปส์ พีระพล สามารถทำผลงานได้ดีก็สามารถเก็บคะแนนตีตื้นหรือแซงขึ้นอันดับ 1 ได้อีกครั้ง ส่วนจูดาห์ซึ่งเดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐแอเมริกาเพื่อดำเนินการเรื่องการสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา แต่จะเดินทางไปประเทศรวันดาก่อนการแข่งขัน โดยสมาคมฯ ได้แต่งตั้งให้ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน
“เสธ.หมึก” กล่าวว่า การที่นักปั่นไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการ “ยูซีไอ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” เป็นผลดีต่อประเทศไทยในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคว้าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐเมริกา ถือว่าเป็นปีทองของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง นักกีฬาไทยได้แชมป์เอเชียทั้งประเภทถนนจากจุฑาธิป, ประเภทเสือภูเขา จาก เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ และประเภทบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่งชายจาก โกเมธ สุขประเสริฐ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครบทุกประเภทปีละ 28 สนาม เพื่อให้ได้นักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาประดับวงการ และทดแทนรุ่นพี่ที่ร่างโรยไปตามกาลเวลา ยังไม่รวมกับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถอีก 5 สนาม
“ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ และตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความแข็งแกร่งให้แก่นักกีฬา ที่สำคัญเป็นการไปเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อเป้าหมายในการคว้าโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งในการแข่งขันปารีสเกมส์ 2024 ถึง 4 ที่นั่ง หากเราอยู่เฉยก็จะไม่ได้โควตาไปโอลิมปิกเกมส์ จะเห็นได้ว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักโดยไม่มีการหยุดพักแต่อย่างใด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน” พล.อ.เดชา กล่าว
นอกจากนี้ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ UCI Congress 2025 ในวันที่ 25 กันยายน ที่หอประชุมคิงส์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงคิกาลี ประเทศรวันดา โดยมีมวลสมาชิกของ UCI ที่เดินทางมาจากทุกทวีปทั่วโลกกว่า 200 ประเทศเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญในการประชุมก็จะมีการเลือกตั้งประธาน UCI คนใหม่ แทน เดวิด ลาปาร์เตียนต์ ประธานคนปัจจุบันที่หมดวาระลง พร้อมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่