เยี่ยมชม Ajinomoto Victory Canteen สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเติมโภชนาการ
นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าเยี่ยมชม Ajinomoto Victory Canteen ที่อาคารที่พัก 300 เตียง กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
โดย Ajinomoto Victory Canteen จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด เปิดให้บริการเป็นพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่กิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังจะมีการสนับสนุน “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ” (Winning Meals Kachimeshi) และผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ทั้งนี้ Ajinomoto Victory Canteen จะเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะมีกิจกรรม power ball และอาหารมื้อพิเศษในช่วงเวลา 18.00-20.50 น.