PUMA จัดศึกทัวร์นาเมนต์พิเศษ PUMA EPL BALL 3v3 U18 – พราม แบงค็อก ครองบัลลังก์แชมป์
บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอล “PUMA EPL BALL 3v3 U18 TOURNAMENT” รอบชิงชนะเลิศ ที่ Stadium One – The Sports Society กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการลงนามเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ “พรีเมียร์ลีก” ลีกฟุตบอลที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก รวมถึงการเปิดตัวลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก “PUMA Orbita Ultimate PL”
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 48 ทีม โดยทีม พราม แบงค็อก ครองตำแหน่งชนะเลิศ โดยสามารถเอาชนะทีม ราชดำเนิน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ไปด้วยสกอร์ 5-2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ PUMA มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท ขณะที่รองแชมป์ อันดับ 2 ทีม ราชดำเนิน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ PUMA มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ทีม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร A รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ PUMA มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายธนภัทร ปลอดใจดี จากทีม พราม แบงค็อก โดยมี วรอนงค์ อัจฉรารุจิ Teamhead Marketing และ ชุลีพร ศรวณียารักษ์ Head of Sales บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธานร่วมมอบรางวัล
วรอนงค์ อัจฉรารุจิ Teamhead Marketing บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “PUMA มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักกีฬาฟุตบอลดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพบนเวทีลูกหนัง ซึ่ง PUMA มองว่าฟุตบอลคือกีฬายอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จึงอยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และกิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นสำหรับการสนับสนุนอุตสาหกรรมฟุตบอลในประเทศไทย ซึ่ง PUMA ยังมองหาโอกาสสำหรับกิจกรรมในอนาคต เพื่อให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพและความสามารถได้มีพื้นที่แสดงฝีเท้ามากขึ้น โดยอาจจะเป็นการขยายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่ง PUMA ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร่วมมือกันเพื่อต่อยอดและผลักดันให้เยาวชนได้ออกไปหาประสบการณ์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงทวีปเอเชียมากขึ้นต่อไป”
ชุลีพร ศรวณียารักษ์ Head of Sales บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับอุตสาหกรรมฟุตบอลนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความตั้งใจในการผลักดันสินค้า PUMA Football ผ่านร้านค้าของคู่ค้า ทั้ง ARI Football, Supersports และ Soccer Gate ให้แฟนบอลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ PUMA เพราะ 3 ใน 5 ฟุตบอลลีกชั้นนำของโลกใช้ลูกฟุตบอลของ PUMA คือ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีก้า สเปน และกัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพของนวัตกรรมลูกฟุตบอลของ PUMA เพราะเป็นยอมรับในระดับโลก และเราอยากให้แฟนบอลชาวไทยได้มีประสบการณ์ร่วมกับลูกฟุตบอลชั้นเยี่ยมของเรา”
สำหรับศึกฟุตบอล “PUMA EPL BALL 3v3 U18 TOURNAMENT” ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการแรกที่บริษัท พูม่า สปอร์ตส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้น เพื่อต้องการให้เยาวชนได้สัมผัสลูกฟุตบอลระดับโลกอย่าง PUMA Orbita Ultimate PL ที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกอย่างศึก “พรีเมียร์ลีก” อังกฤษ ที่เริ่มใช้ในฤดูกาล 2025/26 ซึ่งถือเป็นลูกฟุตบอลที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลกเวลานี้
นอกจากนี้ในงานแฟนๆ ฟุตบอลยังได้พบกับลูกฟุตบอลยักษ์ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร และสูงกว่า 2 เมตร สำหรับแฟนบอลที่สนใจทดลองสัมผัสลูกฟุตบอล PUMA Orbita Ultimate PL สามารถเยี่ยมชมและซื้อได้ที่ร้าน ARI Football, Supersports และ SoccerGate ทั่วประเทศ ในราคา 4,800 บาท, 2,600 บาท, 1,700 บาท และ 850 บาท
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand