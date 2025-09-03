‘โค้ชวัง’ อ้อนแฟนบอลเชียร์ช้างศึกยู -23 ปี ลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ห้องแถลงข่าว ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U23 พร้อมด้วยตัวแทนอีกสามชาติในกลุ่มเดียวกัน
ภายในงานแถลงข่าว โค้ชวัง กล่าวว่า “ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ 2 ของผมกับทีมชาติไทย U23 หลังก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย ก็ถือเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง และมีนักเตะโครงหลักจากตรงนั้น และก็มีการเรียกนักเตะเสริมเข้ามา น้องหลายคน ก็เพิ่งกลับมาจากการรับใช้สโมสร ก็จะมีเรื่องความพร้อม ดีที่เราได้ไปอินโดนีเซียก่อน ส่วนทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นเจ้าภาพด้วย เราต้องการเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ แต่เราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
“ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเป็นกังวลเรื่องการจบสกอร์ของทีมเรา แต่ทัวร์นาเมนต์ที่อินโดนีเซีย เด็กก็ทำได้ค่อนข้างดี มีเกมเดียวที่เรายิงไม่ได้ แค่เมียนมา แต่เกมอื่นๆ เราก็สามารถทำสกอร์ได้ ในอีก 3 แมตช์ ที่เรายิงไปถึง 8 ประตู ก็ถือว่าทำได้ดี ทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีนักเตะที่ถูกเรียกติดมาก่อน อย่าง ยศกร ที่ไปเล่นที่สิงคโปร์ ก็ได้มาซ้อมกับทีมก่อน และผมเชื่อมั่นและเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีกว่าที่ผ่านมา”
“ตัวผู้เล่นที่เราเรียกเข้ามาหลายคนก็ค่อนข้างมีคุณภาพ แต่ก็ยังต้องปรับเข้าหากัน บางคนก็เพิ่งติดทีมชาติไทยครั้งแรก อย่าง อิคลาส หรือ เจะฮานาฟี รวมถึงนักเตะที่มีประสบการณ์สูง และเคยเล่นทีมชาติไทย มาหลายชุดอย่าง ธนกฤต โชติเมืองปัก ก็จะทำให้เกมรุกมีความหลากหลาย รวมถึง คคนะ คำยก เชื่อว่าศักยภาพเกมรุกของเราจะทำได้ดีกว่าที่อินโดนีเซีย”
“อยากเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านมาให้กำลังใจน้องๆ U23 ของเรา ในการแข่งขันที่ประเทศไทย ที่เราเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือก อยากให้มาให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะครับ”
การแข่งขันรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23
วันที่ 3 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
เลบานอน U23 พบ ไทย U23
วันที่ 6 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23
วันที่ 9 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ทุกนัดถ่ายทอดสด ทาง ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป