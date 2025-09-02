ยามาฮ่าฉลองความสำเร็จ ยอดจำหน่าย 583 คัน ในงาน BIG MOTOR SALE 2025
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในงาน Thailand Grand Motor Sale 2025 (BIG MOTOR SALE) ด้วยยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมทั้งสิ้น 583 คัน สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และความแข็งแกร่งของแบรนด์ยามาฮ่าในตลาดไทย
นายโอฬาร กะจะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยทีมงานไทยยามาฮ่ามอเตอร์ รวมถึงร้านผู้จำหน่ายในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมถ่ายภาพฉลองบรรยากาศแห่งความสำเร็จ ด้วยยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมทั้งสิ้น 583 คัน และจำนวนผู้เข้าร่วมชมบูธ “YAMAHA Feel the Unique Experience สุดทุกทาง…ต่างทุกฟีล สุดทุกเส้นทางในรูปแบบที่เป็นคุณ” จำนวนกว่า 9,000 คน
ภายในงาน ยามาฮ่าจัดเต็มด้วยโปรโมชันสุดพิเศษ ทั้งรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท และรถจักรยานยนต์ขนาดเกิน 400 ซีซี รับส่วนลดสูงสุดถึง 75,000 บาท รวมถึงข้อเสนอพิเศษด้านอะไหล่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง Yamalube และเครื่องแต่งกายยามาฮ่า ลดสูงสุด 50%
ไฮไลท์ของบูธครั้งนี้ อยู่ที่ All New YAMAHA PG-1 รถครอบครัวยุคใหม่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัยและฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานจริง ซึ่งกลายเป็น “พระเอกของงาน” ที่ดึงดูดทั้งยอดขายและความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์บูธ “YAMAHA Feel the Unique Experience – สุดทุกทาง…ต่างทุกฟีล สุดทุกเส้นทางในรูปแบบที่เป็นคุณ” ที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์และตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นแบรนด์นวัตกรรมทันสมัยของยามาฮ่า ภายในงาน BIG MOTOR SALE 2025 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้