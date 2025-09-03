Honda HRC Progressive ปิดฉากคว้าแชมป์ ศึก AMA Pro Motocross 2025 ที่สหรัฐ
ฮอนด้าตอกย้ำความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ในมอเตอร์สปอร์ต จากผลงานของสองนักแข่งพี่น้องเจ็ตต์ และฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์ บิด Honda CRF450R จากทีม Honda HRC Progressive ปิดฉากศึก AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขึ้นแท่นแชมป์และรองแชมป์ประจำฤดูกาล หลังสลับกันคว้าชัยชนะคนละเรซในสนามสุดท้าย ที่บัดส์ ครีก มอเตอร์ครอสพาร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อที่ผ่านมาเร็วๆ นี้
ในการแข่งขันเรซที่ 1 “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 18 Honda CRF450R ออกสตาร์ตอย่างดุดัน คว้าโฮลช็อตและขึ้นนำได้ตั้งแต่รอบแรก ก่อนที่จะควบคุมจังหวะการแข่งขันและคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ขณะที่ “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 96 แม้จะออกสตาร์ตพลาดหล่นไปถึงอันดับ 13 แต่สามารถเร่งทำความเร็วไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่ 3 ได้อย่างทรงพลัง
ในการแข่งขันเรซที่ 2 “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” แสดงทักษะที่เหนือชั้นทะยานออกมาอย่างรวดเร็วคว้าโฮลช็อต ก่อนเร่งทำเวลาและทิ้งห่างคู่แข่งกว่า 13 วินาที เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ส่วน “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” ไล่กวดอย่างต่อเนื่อง ในอันดับที่ 2
สรุปผลคะแนนสะสม “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” คว้าแชมป์ประจำฤดูกาลด้วยคะแนนรวม 509 คะแนน ตามด้วย “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” ที่เก็บไป 454 คะแนน ขึ้นเป็นจ่าฝูงในอันดับ 1 และ 2 ของตารางแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งถือเป็นผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดของฮอนด้าในรอบ 10 ปี หลังจากครั้งล่าสุดที่เคยทำได้เมื่อปี 2014
ทั้งนี้ ศึกทางฝุ่นยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ เนื่องจากยังมีรายการ AMA Super Motocross (AMA SMX 2025) ที่จะชิงชัยกันอีก 3 สนาม โดยจะเปิดฉากสนามแรกในวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ชาร์ลอตต์ มอเตอร์สปีดเวย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา