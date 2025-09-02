อัญชิสา-ทรรศพร โชว์ฟอร์มเจ้าถิ่น ลิ่วก่อนรองฯ หญิงคู่หวด จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 3 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (3) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
เทนนิสหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ประเภทหญิงคู่ รอบแรก (16 คู่) “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ รองแชมป์หญิงคู่ศึกจี เอช แบงก์ฯ สัปดาห์แรก จับคู่กับ “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 และช่วยกันหวดเอาชนะ จาง กาอึล จากเกาหลีใต้ กับ ยูโนะ คิตาฮาระ จากญี่ปุ่น ได้ 2 เซตรวด 6-0, 7-5 คู่สาวไทยลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศทันที
ด้านเทนนิสชาย เอ็ม 25 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ประเภทชายคู่ รอบแรก (16 คู่) “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ แชมป์ชายคู่สัปดาห์ที่แล้ว ผนึกกำลังกับ โทโมฮิโระ มาซาบายาชิ จากญี่ปุ่น ในฐานะคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ประเดิมคว้าชัยด้วยการเอาชนะ กฤติน โกยกุล และ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ 2-0 เซต 6-1, 7-5 ส่งผลให้คู่ของ ฐานทัพ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก ธนัชพร ยังโหมด แพ้ เอริ ชิมิสึ (ญี่ปุ่น) 0-6, 0-1 Ret. (ป่วย) ลัลดา กำหอม แพ้ ฮายุ คิโนชิตะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 3-6
ชายเดี่ยว รอบแรก เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ 3-0 Ret. (เจ็บข้อมือขวา) ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ แพ้ คิม กึน จุน (เกาหลีใต้) 3-6, 0-6