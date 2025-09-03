น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พาทีม ชลบุรี เอฟซี แชมป์ Chang Junior Cup 2025 ทัวร์แอนฟิลด์ สเตเดียม
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอล พร้อมยกระดับวงการฟุตบอลสู่เวทีโลก พาทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards“ เดินทางไปที่เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเข้าชมแอนฟิลด์ สเตเดียม รังเหย้าของหงส์แดง สโมสรลิเวอร์พูล แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2024/25
โดยน้องๆ ได้ไปสัมผัสบรรยายกาศของสนามจริงที่มีมาตรฐานระดับโลกและใช้ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาถ้วยรางวัล รวมถึงถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสโมสร ซึ่งน้องๆต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ เพราะได้มาเยือนถิ่นของทีมที่รักและใฝ่ฝันมานาน ที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้น้องๆนักฟุตบอลในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในวันที่ 2 กันยายน 2568 จะเดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเข้าชมโอลด์ แทรฟฟอร์ด สเตเดียม รังเหย้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ไฟลท์ EK370 โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น.