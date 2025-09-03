กรีฑารับเจ้าทองซีเกมส์ไม่ง่าย – ภูริพล กลับมาปักหลักฟิตในไทย
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (วันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ไทย) มีนักกีฬาชาย 46 คน และ หญิง 34 คน
พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า เป้าหมายที่กรีฑาไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทองยอมรับว่าไม่ใช่งานง่าย เพราะชาติอื่นพัฒนาขึ้นมามาก ในส่วนของวิ่งระยะสั้นที่มี “บิว” ภูริพล บุญสอน เจ้าของ 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2023 เป็นตัวหลักนั้น ก็มีคู่แข่งที่จะประมาทไม่ได้อย่างมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้บิวได้กลับมาปักหลักฝึกซ้อมที่ไทยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีเป้าหมายต้องการไปเรียนและได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้ ในส่วนของบิวจะมีรายการสำคัญก่อนทำศึกซีเกมส์คือ การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 13-21 กันยายนนี้ โดยนอกเหนือจากบิวที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันแล้วยังมี “เบญ” สุเบญรัตน์ อินแสง ขว้างจักรหญิง
สำหรับกรีฑาในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันที่สนามศุภชลาศัย ชิงชัยทั้งหมด 47 เหรียญทอง