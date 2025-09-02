แวว นำทัพวีลแชร์ฟันดาบไทย ลุยศึกชิงแชมป์โลกที่เกาหลี
ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์โลกรายการ “2025 Para Fencing World Championships” ระหว่างวันที่ 2–7 กันยายนนี้ ที่เมืองอิกซาน ประเทศเกาหลีใต้
นักกีฬาฟันดาบคนพิการไทย 9 คนนำโดย “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ เจ้าของ 3 ทองพาราลิมปิกเกมส์ 2024, “สปาย” วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมส์ 2024, เดือน นาคประสิทธิ์ เหรียญทองแดง ประเภททีม พาราลิมปิกเกมส์ 2024
ส่วนอีก 6 นักดาบมากฝีมือประกอบด้วย “ชินจัง” ฐิติรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์, “อ๋อง” ชิติพัทธ์ เจริญตา, “เป้” บุญศิริ สนิทหมื่นไว, “รุต” วรุต กวีเขตต์, “บิ๊ก” กฤษฎา ปากดี และ “ภูผา” ภูผา แซ่ซิ้ม