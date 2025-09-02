280 เยาวชนหญิง ภาคอีสานตอนล่าง ร่วมคัดเลือก โครงการ Talent ID ค้นป่าหาชบาแก้ว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า จัดกิจกรรม ค้นป่าหาชบาแก้ว อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่สอง ได้เดินหน้าต่อเนื่องในโซนสุดท้าย ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อหาช้างเผือก มาติดทัพ ชบาแก้ว U17 เพื่อสานฝันในการไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งแรก
กิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ทีมงานผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทีมงานผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และสมหญิง อินทรกำเเหง ผู้ฝึกสอนประจำภูมิภาค
ซึ่งในการคัดนักกีฬาผ่านหลักเกณฑ์ T+MASC โดยแบ่งการคัดเลือกแต่ละโซนเป็น 2 วัน มีกระบวนการการคัดเลือก โดยวันแรกจะเริ่มการใช้ระบบ แบ่งนักกีฬาออกเป็น 7 คน โดยแบ่งตามตำแหน่งของนักกีฬา และทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะได้ลงสนามขั้นต่ำคนละ 2 เกม และคัดนักกีฬาให้เหลือขั้นต่ำ 33 คน
หลังจากนั้น ในวันที่สอง จะมีคัดเลือกนักกีฬาโดยใช้ระบบ 11 v 11 และลงสนามขั้นต่ำคนละ 60 นาที เพื่อตัดเกรดนักกีฬาทั้งหมด พร้อมบันทึกวีดีโอ เพื่อวิเคราะห์ฟอร์มการเล่น รวมถึงบันทึกสถิติรายบุคคลผ่าน GPS
หลังจาก การคัดเลือกรอบภูมิภาคทั้ง 7 โซน ในกิจกรรม “FIFA TDS Talent ID Women 2025” โครงการค้นป่าหาชบาแก้วเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ ทางสมาคมฯ จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม จากการสเกาท์ฟอร์มนักกีฬา และการดูวิดิโอย้อนหลังทั้งหมด ไปหารือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 44 คน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ 44 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกสู่แคมป์ทีมชาติในวันที่ 5 กันยายน 2568 และเข้าเก็บตัวในวันที่ 11-14 กันยายน 2568