Sport Slide

280 เยาวชนหญิง ภาคอีสานตอนล่าง ร่วมคัดเลือก โครงการ Talent ID ค้นป่าหาชบาแก้ว

280 เยาวชนหญิง ภาคอีสานตอนล่าง ร่วมคัดเลือก โครงการ Talent ID ค้นป่าหาชบาแก้ว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า จัดกิจกรรม ค้นป่าหาชบาแก้ว อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่สอง ได้เดินหน้าต่อเนื่องในโซนสุดท้าย ที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อหาช้างเผือก มาติดทัพ ชบาแก้ว U17 เพื่อสานฝันในการไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งแรก

กิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ทีมงานผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทีมงานผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และสมหญิง อินทรกำเเหง ผู้ฝึกสอนประจำภูมิภาค

ซึ่งในการคัดนักกีฬาผ่านหลักเกณฑ์ T+MASC โดยแบ่งการคัดเลือกแต่ละโซนเป็น 2 วัน มีกระบวนการการคัดเลือก โดยวันแรกจะเริ่มการใช้ระบบ แบ่งนักกีฬาออกเป็น 7 คน โดยแบ่งตามตำแหน่งของนักกีฬา และทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะได้ลงสนามขั้นต่ำคนละ 2 เกม และคัดนักกีฬาให้เหลือขั้นต่ำ 33 คน

หลังจากนั้น ในวันที่สอง จะมีคัดเลือกนักกีฬาโดยใช้ระบบ 11 v 11 และลงสนามขั้นต่ำคนละ 60 นาที เพื่อตัดเกรดนักกีฬาทั้งหมด พร้อมบันทึกวีดีโอ เพื่อวิเคราะห์ฟอร์มการเล่น รวมถึงบันทึกสถิติรายบุคคลผ่าน GPS

หลังจาก การคัดเลือกรอบภูมิภาคทั้ง 7 โซน ในกิจกรรม “FIFA TDS Talent ID Women 2025” โครงการค้นป่าหาชบาแก้วเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ ทางสมาคมฯ จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวม จากการสเกาท์ฟอร์มนักกีฬา และการดูวิดิโอย้อนหลังทั้งหมด ไปหารือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 44 คน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ 44 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกสู่แคมป์ทีมชาติในวันที่ 5 กันยายน 2568 และเข้าเก็บตัวในวันที่ 11-14 กันยายน 2568

ADVERTISMENT

 