ม.เกษมบัณฑิตผนึก กกท. จัดเสวนาทางวิชาการโหมโรงซีเกมส์ 2025
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 นั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย : โจทย์บนความท้าทาย” ในวันที่ 11 กันยายน 2568 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอโนมา 2&3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเตรียมการจัดการแข่งขันตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นประธานในพิธีเปิด และในโครงการดังกล่าวคณะกรรมการจัดงานจะเชิญแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้บริหารองค์กรทางการกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการกีฬา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม และเพื่อให้การเสวนาในครั้งนี้ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงานจึงเชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันและเตรียมการนักกีฬาเข้าร่วมสำหรับสร้างความเชื่อมั่นและสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก้าวไปสู่ความสำเร็จดังที่ทุกภาคส่วนคาดหวัง
ด้าน ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผนึกกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย : โจทย์บนความท้าทาย” ในครั้งนี้นอกจากเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้วหัวใจที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นหรือสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่สำคัญของประชาคมอาเชียน และเหนืออื่นใดในนามของคณะกรรมการดำเนินงานต้องขอขอบคุณ คุณหญิงปัททมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้นต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯและประธานมนตรีซีเกมส์ นายถิรชัย วุฒิธรรม อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การ นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู 23 ปี และนายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท.FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และที่ขาดไม่ได้คือภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน โดยเฉพาะบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T – Sports 7 สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เครือสยามสปอร์ต สถานีวิทยุอสมท. FM.99 (คลื่นเมืองไทยแข็งแรง) เพจ บี บางปะกง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง และเชื่อว่าในการจัดการจัดเสวนาครั้งนี้มุมมองตลอดจนแนวทางที่คณะวิทยากรจะนำเสนอและถอดบทเรียนจะเป็นประโยชน์เพื่อให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02- 320 2777 ต่อ 1340 /097 -131 9527 หรือ เฟซบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต